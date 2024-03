Sinner-O’Connell oggi in tv, orario ATP Miami 2024: programma, ordine di gioco, streaming

Prosegue nella serata italiana di martedì 26 marzo (meteo permettendo) il percorso di Jannik Sinner al Miami Open 2024, secondo Masters 1000 della stagione. Il numero 3 al mondo, dopo aver battuto il connazionale Andrea Vavassori e l’olandese Tallon Griekspoor, affronterà agli ottavi di finale l’insidioso australiano Christopher O’Connell.

Un solo precedente ufficiale tra i due a livello ATP, che vide il successo in due set (7-6 6-4) dell’oceanico in occasione del secondo turno del 250 di Atlanta nell’estate del 2021. In questi due anni e mezzo però la crescita dell’altoatesino è stata impressionante, quindi quell’unico scontro diretto sfavorevole non è troppo indicativo. In caso di vittoria, Jannik giocherà poi ai quarti con uno tra il ceco Tomas Machac ed il ligure Matteo Arnaldi.

L’incontro tra Jannik Sinner e Christopher O’Connell, valevole come ottavo di finale del Masters 1000 di Miami e in programma questa sera come terzo match sul Grandstand dalle ore 16.00 italiane, verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO ATP MIAMI 2024

Martedì 26 marzo

Grandstand

Dalle ore 16.00 italiane

Matteo Arnaldi (Italia) – Tomas Machac (Repubblica Ceca) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

A seguire

Casper Ruud (Norvegia, 7) – Nicolas Jarry (Cile, 22)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 2) – Christopher O’Connell (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP MASTERS 1000 MIAMI 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (dalle 16.00) e Sky Sport Uno (dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 23.30 alle 03.30) oppure Sky Sport Max (2° feed, dalle 17.00).

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.