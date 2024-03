Musetti-Alcaraz oggi in tv, orario ATP Miami 2024: programma, ordine di gioco, streaming

Lorenzo Musetti si appresta a scendere nuovamente in campo quest’oggi sul cemento della Florida per una sfida quasi proibitiva, in occasione degli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami 2024 contro Carlos Alcaraz. Dopo aver sconfitto il russo Roman Safiullin e soprattutto il big server statunitense Ben Shelton, l’azzurro sarà dunque chiamato ad una grande impresa contro il n.2 al mondo e prima testa di serie del tabellone.

Quattro i precedenti ufficiali complessivi, prendendo in esame anche l’affermazione dello spagnolo sulla terra rossa del Challenger di Trieste nel 2020. Il bilancio totale indica un 3-1 in favore del ventenne murciano, che si è imposto negli ultimi due scontri diretti andati in scena nella scorsa stagione, mentre l’unica vittoria del toscano risale alla finale di Amburgo nel 2022.

Il big match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, ottavo di finale del Masters 1000 di Miami in programma questa sera come terzo incontro sul centrale dalle ore 17.00 italiane, verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Max e sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO ATP MIAMI 2024

Martedì 26 marzo

Stadium

Dalle ore 17.00 italiane

Dominik Koepfer (Germania)- Daniil Medvedev (Russia)

A seguire

Viktoria Azarenka (Bielorussia) – Yulia Putintseva (Kazakistan)

A seguire, comunque non prima delle ore 20.30

Lorenzo Musetti (Italia) – Carlos Alcaraz (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Max

PROGRAMMA ATP MASTERS 1000 MIAMI 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (dalle 16.00) e Sky Sport Uno (dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 23.30 alle 03.30) oppure Sky Sport Max (2° feed, dalle 17.00).

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.