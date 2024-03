Arnaldi-Machac oggi in tv, orario ATP Miami 2024: programma, ordine di gioco, streaming

Dopo aver battuto in due set nell’ordine Arthur Fils, Alexander Bublik e Denis Shapovalov, Matteo Arnaldi torna in campo quest’oggi a Miami per disputare il suo primo ottavo di finale della carriera in un Masters 1000. Il ligure ha a disposizione una grande chance per proseguire il suo cammino nel torneo della Florida, infatti il suo avversario odierno risponde al nome di Tomas Machac.

Il 23enne ceco, coetaneo del nostro portacolori, è in grande crescita ma occupa attualmente la 60ma posizione del ranking mondiale. Arnaldi è invece numero 38 ATP, ma con il risultato di Miami è già certo di salire ulteriormente in classifica mettendo nel mirino la possibilità di essere testa di serie al Roland Garros e a Wimbledon. Un solo precedente tra i due, vinto nettamente da Machac nelle qualificazioni di Dubai 2023.

La sfida tra Matteo Arnaldi e Tomas Machac, valevole come ottavo di finale del Masters 1000 di Miami in programma sul Grandstand alle ore 16.00 italiane, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale del match con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO ARNALDI-MACHAC A MIAMI

Martedì 26 marzo

Ore 16.00 Matteo Arnaldi-Tomas Machac – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

