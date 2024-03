Sinner diventa n.2 del mondo se… restano due combinazioni a Indian Wells

Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells dopo aver annichilito il ceco Jiri Lehecka in una partita a senso unico. Il tennista italiano ha chiuso i conti con un doppio 6-3 e ha infilato la diciannovesima vittoria consecutiva, meritandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento statunitense. Il fuoriclasse altoatesino tornerà in campo sabato 16 marzo per fronteggiare il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev.

Il 22enne si sta rivelando in uno stato di forma semplicemente eccezionale e prosegue sull’onda dell’entusiasmo dopo aver trionfato agli Australian Open e al torneo ATP 500 di Rotterdam. Il nostro portacolori occupa attualmente il terzo posto nel ranking ATP, ma ora la possibilità di diventare numero 2 al mondo è estremamente concreta. Le combinazioni rimanenti in terra americana sono soltanto due e ruotano sulla parte bassa del tabellone.

Jannik Sinner diventerà numero 2 nel caso in cui Alcaraz dovesse perdere la sfida contro Zverev. Se invece lo spagnolo dovesse imporsi, allora la semifinale di sabato si trasformerebbe in un autentico spareggio: chi vincerà lo scontro diretto tra Sinner e Alcaraz occuperà il secondo posto nella graduatoria internazionale alle spalle del serbo Novak Djokovic.

Al momento l’azzurro vanta 8.310 punti all’attivo, mentre l’iberico è fermo a 8.005 (diventeranno 8.205 in caso di qualificazione alle semifinali). Se Sinner accederà all’atto conclusivo balzerebbe a quota 8.560 e in caso di trionfo in finale allora volerebbe a 8.910. Per Alcaraz 8.455 punti con la finale e 8.805 in caso di sigillo.