Giro delle Fiandre femminile 2024 oggi in tv: orario, percorso, altimetria.

Dopo vent’anni, il Giro delle Fiandre è diventata una delle gare più interessanti anche del panorama femminile. Ventunesima edizione della Ronde, con un percorso ovviamente più breve rispetto a quello degli uomini ma non per forza meno duro: le gambe del gruppo verranno messe a dura prova.

PERCORSO

Sono 163 i chilometri da percorrere rispetto agli oltre 270 della controparte maschile, ma le difficoltà ci sono: dal -90 in poi inizia la rumba, con dodici muri da affrontare e sette tratti complessivi di pavé. Anche per le donne il finale prevede la scalata finale a Oude Kwaremont e Pateberg, prima dei 13 chilometri finali che chiuderanno la corsa.

ALTIMETRIA

FAVORITE

La favorita d’obbligo è colei che ha il numero uno sulla schiena, Lotte Kopecky (SD Worx): sono state sue le ultime due vittorie, la prima battendo in un duello Annemiek Van Vleuten, nella seconda occasione arrivando in solitaria. Occhio a Marianne Vos (Visma | Lease a Bike) apparsa in buonissima forma all’Attraverso le Fiandre tanto da conquistare l’ennesima vittoria della carriera, mentre Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) sarà l’italiana di punta.

ORARI

Orario di partenza: 13.39

Orario di arrivo: 17.44-18.11

GIRO DELLE FIANDRE DONNE, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport dalle 16.45

Diretta streaming: NOW, SkyGo, DAZN dalle 16.45, Eurosport.it, Discovery+ dalle 14.50