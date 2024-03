Tennis, tutti gli italiani nei tornei della settimana 1-7 aprile sulla terra rossa. Berrettini e Musetti osservati speciali

Dopo il cemento outdoor del Sunshine Double, sarà la volta della terra rossa. Settimane in cui il mattone tritato sarà l’elemento con cui tennisti e tenniste dovranno fondersi per trovare la massimizzazione della propria prestazione. Dal 1° al 7 aprile tanti i tornei in cui la terra sarà di sfide decisamente interessanti. Risponderanno all’appello diversi rappresentanti del Bel Paese.

Nel circuito ATP la città marocchina di Marrakech vedrà al via Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli presenti nel tabellone principale, mentre iscritti alle qualificazioni Fabio Fognini, Matteo Gigante e Stefano Napolitano. Grande curiosità su quanto saprà fare Berrettini, reduce dalla Finale nel Challenger di Phoenix e anche dal ko al primo turno di Miami contro Andy Murray, in un match il classe ’96 tricolore ha accusato un malore per via di in virus intestinale. Si spera che in Marocco non vi siano disavventure di questo genere.

A Estoril (Portogallo), invece, sarà Lorenzo Musetti tra i protagonisti. Il carrarino, in evidenza in Florida, vorrà esprimere tutto il suo potenziale sulla sua superficie preferita, confortato dalle partite negli States e consapevole del percorso da intraprendere. Di particolare interesse sarà poi quanto riuscirà a fare sulla particolare terra di Houston (Stati Uniti) l’italo-argentino Luciano Darderi, capace di scalare la classifica in questa primissima parte del 2024 e di entrare stabilmente in top-100.

Volgendo lo sguardo al circuito femminile, Elisabetta Cocciaretto è iscritta nel WTA500 di Charleston, sulla celebre terra verde americana, mentre Sara Errani prosegue nel suo percorso di grande passione per questo sport, cimentandosi nel torneo di Bogotà (Colombia).

TUTTI GLI ITALIANI NEI TORNEI DELLA PROSSIMA SETTIMANA

1°-7 aprile ATP250 Houston – Luciano Darderi

1°-7 aprile ATP250 Marrakech – Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli; Fabio Fognini, Matteo Gigante e Stefano Napolitano iscritti nelle qualificazioni

1°-7 aprile ATP250 Estoril – Lorenzo Musetti

1°-7 aprile WTA500 Charleston – Elisabetta Cocciaretto

1°-7 aprile WTA250 Bogotà – Sara Errani