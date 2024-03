Short track, colpo di scena! Arianna Fontana tra i convocati dell’Italia per i Mondiali 2024!

Una notizia che ha del clamoroso. Arianna Fontana, atleta italiana più medagliata di sempre nei Giochi Olimpici invernali e assente dalla scena agonistica proprio dalla rassegna a Cinque Cerchi di Pechino del 2022, tornerà a vestire la maglia azzurra in vista dei Mondiali 2024 di short track di scena a Rotterdam (Paesi Bassi), in programma dal 15 al 17 marzo.

Sulla pista del Rotterdam Ahoy, quindi, godremo nuovamente delle prestazioni della campionessa valtellinese, che nell’ultimo biennio aveva fatto parlare di sé per il contenzioso aperto con la FISG in relazione agli episodi riguardanti alcuni compagni di squadra, rei di gesti violenti nei suoi confronti in allenamento. Una questione molto spinosa che ha rappresentato lungamente un ostacolo alla ripresa agonistica di Fontana.

Tuttavia, la pubblicazione dei convocati tra le fila del Bel Paese nell’occasione citata c’è e la sorpresa non manca. “Adesso ho un altro sogno, si chiama Milano-Cortina 2026 e ho il coraggio, la voglia e la passione per realizzare questo sogno. Gli ostacoli sono nulla ed il primo passo avanti avviene la prima settimana di marzo“, aveva dichiarato Arianna su un post sui social, che rappresentava appunto un indizio a riguardo.

Una squadra che sarà guidata dall’High Performance Director Kenan Gouadec e dall’head coach Maggie Qi oltre ai tecnici Derrick Campell e Nicola Rodigari e avrà i seguenti atleti:

CONVOCATI ITALIA

UOMINI – Mattia Antonioli (Fiamme Gialle), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri).

DONNE – Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Arianna Fontana (Icelab).

Sarà interessante comprendere quale sarà l’effetto del ritorno del fuoriclasse, in una squadra italiana reduce da sette podi nella stagione di Coppa del Mondo e capace di conquistare ben quattro titoli e sei medaglie complessive negli Europei.