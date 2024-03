Settimana Coppi&Bartali 2024, tappa di oggi (21 marzo): percorso, altimetria, tv. Tanti saliscendi, occasione per i cacciatori di tappe

Siamo arrivati già a metà corsa nella Settimana Internazionale Coppi e Bartali. La terza tappa vedrà la città di Riccione protagonista, con partenza e arrivo dopo 134,5 chilometri di vari saliscendi che potranno arridere a qualche cacciatore di tappe, semmai il gruppo lasciasse spazio.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.10

PERCORSO

Si inizia immediatamente con la strada in salita, dopo una trentina di chilometri inizia il primo GPM di giornata, il Passo San Marco di quasi 12 chilometri al 5,8%, senza pendenze troppo dure ma costanti nel finale, subito dopo un tratto in falsopiano. Lunga discesa e si arriva sul San Leo, più breve (5100 metri) ma con pendenze assai più cattive, alcune anche attorno al 10%. Continuano i saliscendi: passando su Montemaggio si sconfina a San Marino, che poi ha una sua salita (6,7 km al 4,9%), rientrati in Italia c’è prima la salita di Albereto, bella impegnativa, e l’ascesa di via Ca’ del Bacchino ai -18 dal traguardo.

ALTIMETRIA

SECONDA TAPPA SETTIMANA COPPI E BARTALI 2024: PROGRAMMA E ORARI

Riccione-Riccione (134,5 km) – Terza tappa

Orario di partenza: 12.10

Orario di arrivo stimato: 16.00

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA SECONDA TAPPA DELLA SETTIMANA COPPI E BARTALI 2024

Diretta tv: non prevista, differita dalle 17.00 su Rai Sport+HD

Diretta streaming: CiclismoLive su YouTube dalle 14.40