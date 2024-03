Sei Nazioni 2024, Michele Lamaro: “Oggi abbiamo mantenuto la testa giusta fino alla fine della gara”

Allo Stadio Olimpico di Roma l’Italia, nella quarta e penultima giornata del Sei Nazioni 2024 di rugby, batte la Scozia per 31-29 e si regala la prima affermazione nel torneo a due settimane dal pareggio in terra francese. In conferenza stampa ha analizzato il successo odierno il capitano degli azzurri, Michele Lamaro.

Il commento di Lamaro parte dalle 24 fasi difensive dell’Italia sull’ultimo attacco della Scozia: “Nel 2013, anno dell’ultima vittoria interna degli azzurri nel Sei Nazioni, avevo 14 anni ed ero allo stadio a festeggiare con tutta la gente. Devo dire che dal campo quelle fasi sembravano di più, di sicuro aver difeso così lungamente senza commettere un fallo è qualcosa di incredibile, che deve renderci particolarmente orgogliosi per il lavoro fatto“.

La tenacia degli azzurri anche in situazione di svantaggio: “Abbiamo lavorato tanto negli ultimi anni sulla capacità di restare agganciati alla partita anche quando le situazioni non sono quelle sperate. La differenza alla fine la fa sempre il livello con cui ci si prepara a questo tipo di partite, la tenuta di testa, e noi oggi eravamo con la testa giusta fino alla fine della gara“.

Secondo risultato utile consecutivo dopo il pareggio in Francia: “È presto per dire a che punto siamo, il match col Galles potrà darci risposte importanti su questo. Stasera festeggiamo di sicuro, però è sempre quello che si fa domani a determinare la consistenza di una squadra, non il passato da celebrare, ed il nostro domani ora è la strada verso Cardiff“.