Sci freestyle, Kingsbury e Anthony vincono ad Almaty: padroni della Coppa del Mondo di moguls

Ad Almaty (Kazakhstan) è andata in scena la penultima tappa della Coppa del Mondo di moguls, disciplina dello sci freestyle. Il canadese Mikael Kingsbury si è imposto in maniera perentoria, battendo in finale il padrone di casa Pavel Kolmakov. L’icona indiscussa delle gobbe, già Campione Olimpico e pluri Campione del Mondo, ha conquistato matematicamente la Sfera di Cristallo di specialità e anche il trofeo generale (quello che somma i risultati di moguls e dual moguls).

Ennesima affermazione di lusso della carriera di questo fenomeno assoluto che dal 2012 a oggi ha sempre fatto centro, eccezion fatta per il 2021. Il podio di giornata è stato completato dallo statunitense Landon Wendler, che nell’atto conclusivo per il terzo posto ha avuto la meglio sul finlandese Severi Vierela.

Tra le donne, invece, l’australiana Jakara Anthony si conferma letteralmente insuperabile, regola la statunitense Jaelin Kauf nella sfida per la vittoria e conquista il sesto successo consecutivo nella specialità, mettendo le mani sulla Coppa del Mondo di dual moguls (quella overall era già finita in bacheca). Terza piazza per l’altra americana Olivia Giaccio, capace di avere la meglio sulla connazionale Tess Johnson.