Sci di fondo, Therese Johaug dichiara di “voler essere ai Mondiali 2025”, ma l’annuncio viene rimosso…

Le voci relative a un ritorno di Therese Johaug si stanno facendo sempre più insistenti. D’altronde, la scorsa settimana, la fenomenale fondista norvegese ha preso parte alla versione femminile dell’Engadin Ski Marathon, dimostrando di essere in condizione atletica smagliante. La trentacinquenne scandinava ha rifilato 3 minuti e mezzo alla seconda classificata (non una qualunque, bensì la polacca Justyna Kowalczyk) nell’arco di soli 17 km!

Una testimonianza di come i due anni di inattività agonistica non abbiano avuto ripercussioni negative sul suo fisico, mantenuto in forma pressoché perfetta. “Non ho cercato il limite, sono semplicemente andata al mio ritmo” ha spiegato ai microfoni dell’organizzazione al termine di una gara dominata dal primo all’ultimo metro. Chi ha effettuato l’intervista ha poi posto la domanda da un milione di franchi elvetici. C’è l’intenzione di tornare per i Mondiali di Trondheim 2025?

“Voglio e spero di essere lì, ma chiaramente c’è molto lavoro da fare” avrebbe risposto Johaug. Il condizionale è d’obbligo, perché la sua frase – nonostante sia stata riportata da svariati media scandinavi – è ora irreperibile. Il video in cui è stata pronunciata è stato rimosso da tutte le pagine social della Engadin Ski Marathon. La responsabile della comunicazione dell’evento, contattata dalla testata svedese Expressen per avere lumi sulla materia, si è limitata a rispondere: “purtroppo abbiamo dovuto rimuoverlo a causa di ragioni legate alle sponsorizzazioni. Non è più disponibile”. Interpellato in merito, il manager dell’atleta Jørn Ernst ha dichiarato che né lui, né la fondista, si sono mossi per far cancellare il passaggio.

Dal canto suo, Johaug – contattata dai media norvegesi – l’ha buttata (nuovamente) sul ridere. “Ero sdraiata nel letto, stavo leggendo qualche news e ho scoperto di aver deciso in merito ai Mondiali di Trondheim! Mi sono detta: ‘Ah! Allora mi sono schiarita le idee! Quindi ho deciso! Io? A me non sembra’! La porta a un ritorno è aperta. Almeno questo ve lo posso confermare. Però non c’è niente di definitivo, né in un senso, né nell’altro”.

Non conferma, ma per l’ennesima volta non smentisce neppure. Sembra un parto. Non quello che la fuoriclasse nordica ha serenamente affrontato nei mesi scorsi, bensì un lungo processo figurato. Molto lascia pensare che, alla fine della fiera, Therese possa davvero fare il tanto atteso annuncio del rientro.

Più ci si avvicina alla primavera, dunque all’inizio della preparazione in vista dell’inverno 2024-25, più la luce si fa intensa. Nel firmamento dello sci di fondo femminile sorgerà nuovamente la stella più luminosa dell’ultimo decennio, oppure si tratta di una falsa alba? L’impressione è che la prima ipotesi sia più probabile della seconda, ma solo vivendo scopriremo quale delle due diventerà realtà.