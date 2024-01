Sci di fondo, Therese Johaug si sposa e strizza l’occhio ai Mondiali 2025. Petter Northug non esclude di tornare a sua volta!

Nella giornata di San Silvestro, Therese Johaug è convolata a nozze con il compagno Nils Jakob Hoff. La coppia si è unita in matrimonio a Røros, non lontano dal comune di Dalsbygda, da dove proviene la fuoriclasse norvegese. “Il 31 dicembre 2023 resterà nei miei ricordi come uno dei giorni più belli della mia vita. Grazie a tutti coloro i quali mi hanno permesso di vivere una festa meravigliosa” ha scritto sui social l’ex fondista scandinava.

Quanto “ex”? Ormai da mesi, in Norvegia la domanda è un autentico tormentone. È davvero impossibile pensare di assistere a un ritorno in azione, allo scopo di gareggiare nei Mondiali di Trondheim 2025? La diretta interessata continua a menare il can per l’aia, senza dare una risposta definitiva. Anzi, sembra giocare con chi le pone il quesito. “Ci sarò sicuramente!” – ha esclamato pochi giorni prima delle nozze – “se non come atleta, sarò a bordo pista come voce tecnica per la TV!” ha poi aggiunto beffarda.

Proprio la tappa pre-mondiale tenutasi a Trondheim poco prima di Natale potrebbe aver stimolato la nordica. “Devo ammettere che stando qui sulle piste, la tentazione di tornare si fa forte” si era lasciata (volutamente?) sfuggire ai microfoni di Nrk durante un intervento in diretta. Dopodiché, incalzata sull’argomento, si è rifugiata in un “mah, vedremo! Troppo presto per dire se ci sarò oppure no”. Quindi il pensiero c’è davvero.

Petter Northug, che ormai ricopre lo stesso ruolo per l’emittente concorrente TV2, ha immancabilmente espresso la propria opinione. “Secondo me un comeback di Therese è molto probabile. Lei vive per la competizione e durante la diretta TV si è visto come trepidasse. Credo che l’idea di tornare per un Mondiale di casa la stimoli. Se sarebbe competitiva? Ho pochi dubbi, nonostante la gravidanza e i due anni di pausa, se fosse ben allenata non avrebbe problemi a dare filo da torcere a tutte. Ha un fisico eccezionale e delle fondamenta atletiche solide, non sarebbe un problema rimettersi a lucido. Potrebbe mancarle un po’ di esplosività, ma non ne ha necessariamente bisogno. Le donne avranno anche la 50 km, sono sicuro che batterla su quella distanza sarebbe difficilissimo”.

A proposito del guascone Northug, 38 anni compiuti nel giorno dell’Epifania e lontano dalla Coppa del Mondo ormai dal 2017, dopo questo intervento gli è stato domandato quali siano le sue intenzioni. Lui, oltre a lanciarsi in elucubrazioni sugli altri, non pensa a un comeback per il Mondiale casalingo?

“Ah, se la gente me lo chiederà, sono pronto a tornare!” ha risposto, senza riuscire a nascondere un sorriso sulla sua inossidabile faccia da schiaffi.

