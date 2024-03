Sci di fondo oggi in tv: calendario 50 km femminile Oslo, streaming, italiane in gara

Ci siamo: Oslo Holmenkollen torna a ospitare, ancora una volta, le gare più famose della stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo. Dallo scorso anno, peraltro, la 50 km è stata estesa e, oltre che gli uomini, anche le donne gareggiano su questa celebrata distanza, rimasta in calendario ormai solo qui.

Un fine settimana, questo, che non è soltanto legato al puro fatto sportivo. La 50 km di Holmenkollen, infatti, è un concentrato di tante cose in terra norvegese: tradizione, aria di festa e, perché no, un grande ritrovo tra persone che amano ritrovarsi tra loro. Il contesto agonistico è comunque di elevato livello. Tra le donne sono in 39 a tentare l’avventura in classico, con Jessie Diggins che, forte della sua leadership di Coppa del Mondo, si fregia del pettorale numero 1.

Oggi si terrà la 50 km femminile di Oslo. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN e RaiPlay 2 (quest'ultima solo per la 50 km femminile).

Sabato 9 marzo

Ore 10:30 50 km Mass Start tc femminile – Diretta tv su Eurosport 2

Diretta tv: Eurosport 2

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay 2

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANE IN GARA

Caterina Ganz 27, Anna Comarella 33