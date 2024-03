Calendario Campionati Italiani nuoto 2024 oggi: orari 9 marzo, ordine delle gare, dove vederli in tv e streaming

Ultima giornata degli Assoluti di nuoto di scena a Riccione. Ultima chance anche per i nuotatori azzurri per staccare un biglietto per le Olimpiadi di Parigi, ma saranno assegnati anche gli ultimi sette titoli nazionali.

Nei 400 stile libero femminili potremmo vedere un po’ di lotta per il pass olimpico con Simona Quadarella, che è comunque già certa della partecipazione nelle sue gare preferite, 800 e 1500; proprio nella gara più lunga, ma in ambito maschile, c’è Luca De Tullio che prova a prenotarsi un posto per la Francia.

La copertura televisiva della rassegna nazionale sarà a cura di RaiSport HD, in streaming su RaiPlay. OA Sport seguirà il tutto con le DIRETTE LIVE testuali.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2024

Sabato 9 marzo

Sessione mattutina

10:00 DONNE 50 m Rana – Eliminatorie

10:10 UOMINI 50 m Rana – Eliminatorie

10:20 DONNE 400 m Stile Libero – Eliminatorie

10:47 UOMINI 400 m Misti – Eliminatorie

11:04 DONNE 200 m Dorso – Eliminatorie

11:20 UOMINI 1500 m Stile Libero – Serie

11:40 DONNE 50 m Farfalla – Eliminatorie

Sessione serale

17:30 DONNE 50 m Rana – Finale Giovani

DONNE 50 m Rana – Finale

17:38 UOMINI 50 m Rana – Finale Giovani

UOMINI 50 m Rana – Finale

17:46 DONNE 400 m Stile Libero – Finale Giovani

DONNE 400 m Stile Libero – Finale

18:04 UOMINI 400 m Misti – Finale

18:16 DONNE 200 m Dorso – Finale Giovani

DONNE 200 m Dorso – Finale

18:45 UOMINI 1500 m Stile Libero – Serie

19:05 DONNE 50 m Farfalla – Finale Giovani

DONNE 50 m Farfalla – Finale

19:15 UOMINI 4x100m Stile Libero – Serie

20:00 4x100m Stile Libero – Serie

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport