Sci di fondo, Coppa del Mondo Oslo 2024. Fra le donne si fa la storia con la prima 50 km di sempre in alternato

Lo sci di fondo passa da una cattedrale all’altra. Nell’imminente weekend si gareggerà nella località che più di ogni altra incarna lo spirito di questa disciplina, Holmenkollen, la collina che sovrasta Oslo. Vincere qui, dove si compete da sempre, ha quasi lo stesso valore di imporsi ai Giochi olimpici o ai Mondiali. Di sicuro, un successo su queste nevi può valere un’intera carriera.

L’Italia, nei suoi momenti di massimo splendore, non ha mancato l’appello con la gloria. Lo testimonia l’elenco dei podi conquistati dalle azzurre nelle gare tenutesi sulle piste più prestigiose che esitano.

1991 – 5 km TL – 2) Di Centa

1994 – 15 km TL – 2) Di Centa

1997 – 30 km TL – 1) Belmondo

1999 – 30 km TL – 2) Belmondo

2002 – 30 km TL – 1) Belmondo; 3) Paruzzi

2004 – 30 km TL – 2) Valbusa

WCH 2011 – Sprint TL – 2) Follis

Il programma del 2024 prevede una 50 km a tecnica classica da disputarsi nel format della mass start nella giornata di sabato 9 marzo.

OSLO (DONNE) – IL RISULTATO DEL 2023

50 km TL mass start

1) Haga – 2) Slind A. – 3) Diggins

Non esistono precedenti relative alla 50 km in alternato destinata ad andare in scena nel weekend. D’altronde, le donne hanno scoperto questa distanza solo in tempi recenti. Lo scorso anno, come si può notare, si gareggiò in una tecnica differente.