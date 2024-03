Sci di fondo oggi in tv, 20 km Falun 2024: orari, programma, streaming, italiani in gara

Ultimo atto della Coppa del Mondo di sci di fondo in arrivo. A Falun si chiude il percorso della stagione, dominata da una parte (quella maschile) dai norvegesi e dall’altra (quella femminile) da un duello Diggins-Svahn ormai destinato a finire a favore dell’americana sulla svedese.

Prescindendo dai risultati di oggi, che molto difficilmente cambieranno la situazione totale, l’Italia va a chiudere molto probabilmente con tre podi: i due di Federico Pellegrino e quello della staffetta a Oberhof. Tra le donne ennesima stagione senz’alcun piazzamento nei primi tre posti, e nel complesso con difficoltà importanti dal punto di vista della competitività. Il tutto in attesa della prossima annata, che sarà mondiale.

Le 20 km di Falun contrassegneranno l’ultima domenica di Coppa del Mondo di sci di fondo. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Eurosport 2 (donne) ed Eurosport 1 (uomini). Diretta streaming su RaiPlay 3, eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO FALUN 2024 OGGI

Domenica 17 marzo

11:00 20 km tl Mass Start femminile – Diretta tv su Eurosport 2

14:15 20 km tl Mass Start maschile – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DRAMMEN E FALUN 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (donne), Eurosport 1 (uomini)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay 3

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

UOMINI – Federico Pellegrino 13, Elia Barp 22, Simone Daprà 38, Paolo Ventura 46, Lorenzo Romano 47

DONNE – Caterina Ganz 30, Martina Di Centa 44, Maria Gismondi 49