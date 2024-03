Calendario Mondiali short track 2024 oggi: orari 17 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 17 marzo, andrà in scena la terza e ultima giornata di gare dei Mondiali 2024 di short track. Sull’anello di ghiaccio di Rotterdam (Paesi Bassi) verranno assegnati gli ultimi titoli di questa rassegna iridata, finora avara di soddisfazioni per la Nazionale italiana. In palio le medaglie dei 1000 metri uomini e donne e delle varie staffette.

Pietro Sighel e Arianna Fontana cercheranno di rifarsi dopo un day-2 decisamente sfortunato. Entrambi nella Finale A dei 500 metri sono incappati in due cadute. Clamorosa quella del trentino che, praticamente terzo, ha perso il controllo dei suoi pattini nell’ultima curva, vanificando un podio ormai conquistato. Discorso diverso per Fontana, non al meglio della sua condizione.

Vedremo, quindi, se i 1000 metri sapranno regalare qualcosa ai nostri atleti. Nelle prove a squadre solo staffetta mista potrebbe dare delle soddisfazioni ai nostri portacolori, viste le controprestazioni delle ragazze e dei ragazzi in questi primi due giorni.

La terza e ultima giornata dei Mondiali di short track sarà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+ e sul canale Youtube Skating ISU. Disponibile la differita televisiva su RaiSport HD dalle 22.50. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-3.

CALENDARIO MONDIALI SHORT TRACK 2024 OGGI

Domenica 17 marzo

14:02 1000 metri donne – Quarti di finale

14:18 1000 metri uomini – Quarti di finale

14:49 1000 metri donne – Semifinali

14:58 1000 metri uomini – Semifinali

15:22 1000 metri donne – Finali

15:34 1000 metri uomini – Finali

16:04 Staffetta mista – Finale B

16:10 Staffetta mista – Finale A

16:37 Staffetta femminile – Finale A

16:48 Staffetta maschile – Finale A

AZZURRI IN GARA

Domenica 17 marzo

14:02 1000 metri donne – Quarti di finale (Arianna Fontana, Elisa Confortola)

14:18 1000 metri uomini – Quarti di finale (Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

14:49 1000 metri donne – Semifinali

14:58 1000 metri uomini – Semifinali

15:22 1000 metri donne – Finali

15:34 1000 metri uomini – Finali

16:04 Staffetta mista – Finale B

16:10 Staffetta mista – Finale A (Italia)

16:37 Staffetta femminile – Finale A

16:48 Staffetta maschile – Finale A

PROGRAMMA MONDIALI SHORT TRACK 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista, c’è la differita su RaiSport HD dalle 22.50

Diretta streaming: Raiplay, eurosport.it, Discovery+, canale Youtube Skating ISU

Diretta testuale: OA Sport