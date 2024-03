Sci di fondo, nella 10 km tc femminile di Falun vince Niskanen. Diggins conquista la Coppa distance e guadagna su Svahn, 15ma Ganz

Va in archivio la penultima gara della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo femminile, l’ultima in tecnica classica: a Falun, in Svezia, nella 10 km con partenze ad intervalli, doppietta finlandese con Kerttu Niskanen prima e Johanna Matintalo seconda, mentre completa il podio la svedese Jonna Sundling. La migliore delle quattro azzurre in gara è Caterina Ganz, 15ma, mentre va a punti anche Martina Di Centa, 35ma. Non rientra in top 50, invece, Nicole Monsorno, 52ma proprio davanti ad Anna Comarella, 53ma.

La statunitense Jessie Diggins si aggiudica la Coppa del Mondo distance e, grazie al 5° posto odierno, torna ad allungare in classifica generale sulla svedese Linn Svahn, oggi 16ma, portandosi a +75 con 130 punti da assegnare nella mass start di domani. La gara odierna viene vinta dalla finlandese Kerttu Niskanen, prima in 30’01″3, davanti alla connazionale Johanna Matintalo, seconda a 4″2, mentre completa il podio la svedese Jonna Sundling, terza a 10″0. Quarta piazza per l’austriaca Teresa Stadlober a 12″9.

Quinta posizione per la leader della classifica generale, la statunitense Jessie Diggins, che paga 23″1, ma conquista la Coppa del Mondo distance ed allunga nella classifica generale, portandosi a +75 sulla svedese Linn Svahn, oggi 18ma a 1’37″9. Meglio di lei fa la migliore delle azzurre, Caterina Ganz, 15ma a 1’24″3. In casa Italia, inoltre, va a punti anche Martina Di Centa, 35ma a 2’17″7, mentre non ce la fanno Nicole Monsorno, 52ma a 3’31″7, ed Anna Comarella, 53ma a 3’41″1.

In classifica generale, con 130 punti in palio nella mass start di domani, la statunitense Jessie Diggins sale a quota 2616 ed allunga sulla svedese Linn Svahn, seconda a quota 2541, a -75. Alla statunitense sarà sufficiente un 13° posto domani nella mass start per portare a casa la Coppa del Mondo. Nella classifica delle gare distance, inoltre, la statunitense Jessie Diggins chiude i conti già oggi, portandosi a quota 1493 e conquistando così la Coppa del Mondo di specialità, dato che la tedesca Victoria Carl è seconda a quota 1309, a -184.