Sci di fondo, Klaebo vince la 10 km tc di Falun. Ottavo Amundsen, che vede la Coppa del Mondo, nono Federico Pellegrino

Vittoria di Pirro per il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo nella 10 km tc con partenze ad intervalli della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: a Falun, in Svezia, il connazionale Harald Oestberg Amundsen, oggi ottavo, porta a casa la Coppa distance e resta a +112 in classifica generale, con soli 130 punti ancora da assegnare, che saranno in palio nella mass start di domani.

Alle spalle di Klaebo si piazzano il finlandese Iivo Niskanen, secondo, e l’altro norvegese Martin Loewstroem Nyenget, terzo. Federico Pellegrino è ottimo nono e conferma la settima posizione in classifica generale, mentre in casa Italia vanno a punti anche Simone Daprà, 33°, e Paolo Ventura, 40°, mentre restano fuori dalla top 50 Elia Barp, 54°, ed Alessandro Chiocchetti, 63°.

La vittoria odierna va al norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che si impone in 26’00″0, rifilando 22″1 al finlandese Iivo Niskanen, secondo, e 24″0 all’altro norvegese Martin Loewstroem Nyenget, terzo. Klaebo riesce solo virtualmente a tenere aperta la corsa alla Coppa del Mondo generale. Il leader della graduatoria, il norvegese Harald Oestberg Amundsen, è ottavo a 46″8, vince la Coppa distance e concede soltanto 31 punti a Klaebo.

Alle spalle di Amundsen si piazza Federico Pellegrino, nono a 52″8, ma in casa Italia raccolgono punti anche Simone Daprà, 33° a 1’38″8, e Paolo Ventura, 40° a 1’50″9, mentre non riescono nell’intento Elia Barp, 54° a 2’18″1, ed Alessandro Chiocchetti, 63° a 2’31″9.

In classifica generale, con 130 punti da assegnare, il norvegese Harald Oestberg Amundsen comanda con 2582, mentre il connazionale Johannes Hoesflot Klaebo è secondo a quota 2470 (-112), con Federico Pellegrino settimo con 1209.

Nella graduatoria delle competizioni distance è aritmetico il successo del norvegese Harald Oestberg Amundsen con 1499 punti, davanti ai connazionali Paal Golberg, secondo a quota 1270, e Johannes Hoesflot Klaebo, terzo con 1259. Federico Pellegrino si attesta a quota 609.