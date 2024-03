Sci di fondo: Jessie Diggins si prende tutto, sue 20 km di Falun e Coppa del Mondo

Jessie Diggins ha vinto per la seconda volta nella propria carriera la Coppa del Mondo di sci di fondo, nella fattispecie per la stagione 2023-2024. L’americana sigilla il proprio trionfo vincendo anche la 20 km a tecnica libera con partenza di massa in quel di Falun, Svezia, al termine di una gara brillantemente condotta. 51’53” il tempo che, per lei, pone il sigillo definitivo su un’annata che, a 32 anni, la designa quale stella di prima grandezza in ancora maggior misura.

La strategia di gara della statunitense è piuttosto chiara, anche se non è ovviamente l’unica a perseguirla: ridurre pian piano le unità del gruppo di testa, specialmente per mettersi al riparo da qualsiasi sorpresa chiamata Linn Svahn. Non ce n’è alla fine dei conti troppo bisogno: bastano gli sprint intermedi, e in particolare la corsa per la Sfera di Cristallo finisce al km 15.8 con il guadagno degli ultimi 15 punti necessari.

A quel punto il novero delle migliori è già sostanzialmente ridotto, e alla fine sono in sette a giocarsi la vittoria. Novero che poi scende a tre: Diggins, Heidi Weng e Kalvaa, con tentativo di rientro di Sundling che però non può sfruttare degli sci che non vanno.

Alla fine dei conti, Diggins vince con 9 decimi su Weng e 2″2 su Anne Kjersti Kalvaa: per le norvegesi ultimo podio dell’annata. Jonna Sundling finisce a 9″9 ed è la prima svedese, seguita dal duo finlandese Kerttu Niskanen-Krista Parmakoski a 10″4 e 13″. Settima la tedesca Victoria Carl a 17″7, poi finiscono in un fazzoletto tra 28″6 e 28″8 le norge Astrid Oeyre Slind e Silje Theodorsen e l’USA Rosie Brennan.

Decisamente indietro, e mai nella gara di testa, le italiane: a 2’34″8 Martina Di Centa con il 38° posto, poi Caterina Ganz al 46° a 3’43″7 e l’esordiente classe 2004 Maria Gismondi al 49° a 4’12″7.