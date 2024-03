Sci di fondo, Federico Pellegrino termina quinto nella sprint tl di Lahti vinta da Johannes Hoesfot Klaebo

Vanno in archivio le finali della sprint in tecnica libera in programma a Lahti, in Finlandia, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: vittoria del norvegese Johannes Hoesfot Klaebo, il quale rafforza il pettorale rosso di leader della graduatoria di specialità e precede il transalpino Lucas Chanavat, secondo, e l’elvetico Valerio Grond, terzo. Arriva all’ultimo atto ma si piazza quinto Federico Pellegrino, mentre escono ai quarti Michael Hellweger, 19°, e Riccardo Bernardi, 24°.

In finale si impone il norvegese Johannes Hoesfot Klaebo, che domina in 2’43″99, battendo in volata il transalpino Lucas Chanavat, secondo a 0″31, e l’elvetico Valerio Grond, terzo a 0″96. Giù dal podio l’altro norvegese Even Northug, quarto a 1″76, Federico Pellegrino, quinto a 1″78, ed il finlandese Joni Maki, sesto a 2″36.

Nel penultimo atto Federico Pellegrino si impone nella seconda semifinale bruciando sul traguardo il finlandese Joni Maki, mentre dalla prima serie avanzano il norvegese Johannes Hoesfot Klaebo, il transalpino Lucas Chanavat, e, per ripescaggio, il norvegese Even Northug e l’elvetico Valerio Grond.

Nei quarti di finale Federico Pellegrino chiude secondo nella terza serie ed approda alla seconda semifinale, mentre vengono eliminati sia Michael Hellweger, quarto nell’ultima batteria e 19° assoluto, sia Riccardo Bernardi, quinto nella seconda serie e 24° complessivo. Va fuori anche il leader della classifica generale, il norvegese Harald Oestberg Amundsen, quarto nella medesima batteria di Bernardi e dunque 18° assoluto.