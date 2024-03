Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2024: Hellweger, Pellegrino e Bernardi superano le qualificazioni della sprint tl

Vanno in archivio le qualificazioni della sprint in tecnica libera in programma a Lahti, in Finlandia, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: in casa Italia passano alla fase finale Michael Hellweger, Federico Pellegrino e Riccardo Bernardi, mentre non ce la fanno Alessandro Chiocchetti, Elia Barp, Simone Daprà, Nicole Monsorno, Caterina Ganz e Nadine Laurent.

Nelle qualificazioni maschili il miglior crono è del norvegese Johannes Hoesfot Klaebo, proprietario del pettorale rosso della graduatoria di specialità, il quale copre gli 1.5 km previsti in 2’36″21, rifilando 2″28 al transalpino Lucas Chanavat, secondo, e 3″49 all’elvetico Valerio Grond, terzo. Avanza anche il leader della classifica generale, il norvegese Harald Oestberg Amundsen, 11° a 6″22, proprio davanti al migliore degli azzurri, Michael Hellweger, 12° a 6″45. In casa Italia si qualificano anche Federico Pellegrino, 19° a 7″46, e Riccardo Bernardi, 24° a 8″08. Escono di scena, invece, gli altri tre azzurri in gara: raccoglie qualche punto per la classifica generale Alessandro Chiocchetti, 44° a 10″43, mentre non ce la fanno Elia Barp, 51° a 11″06, e Simone Daprà, 54° a 11″68.

Nelle qualificazioni femminili poker svedese con Jonna Sundling prima in 2’56″84, Linn Svahn, proprietaria del pettorale rosso di leader della classifica di specialità, seconda a 1″57, Johanna Hagstroem terza a 2″22, e Maja Dahlqvist quarta a 3″00. La notizia di giornata è l’eliminazione della statunitense Jessie Diggins, 31ma e prima delle escluse dalla fase finale. La leader della classifica generale accusa un ritardo di 11″85, mentre la connazionale Rosie Brennan termina 30ma a 11″70, beffandola per 0″15. Tutte eliminate anche le tre azzurre in gara, le quali almeno raccolgono qualche punto in classifica generale: 40ma Nicole Monsorno a 12″97, 45ma Caterina Ganz a 14″51, 49ma Nadine Laurent a 16″02.