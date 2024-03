Sci alpino: una stagione da record per Federica Brignone, a cui mancherà solamente una coppa

La quinta vittoria stagionale è probabilmente la più bella per Federica Brignone, capace di trionfare nel gigante di Are grazia ad una seconda manche semplicemente perfetta. Sembrava quasi impossibile poter vedere la valdostana sul gradino più alto del podio a metà gara, visto il distacco dalla svedese Sara Hector (+1.16), ma Brignone è stata fenomenale e ha saputo rimontare, vincendo con oltre tre decimi sulla beniamina del pubblico presente al traguardo.

Questo è anche il primo successo della storia di un’italiana in gigante ad Are, ma è anche la prima volta volta per la valdostana nella località svedese, visto che in precedenza Federica vantava quattro podi su queste nevi. Una vittoria che si aggiunge alla doppietta di Tremblant in gigante e ai due superG di Val d’Isere e Kvitfjell, per quella che è decisamente la miglior stagione della carriera da parte di Federica.

Infatti Brignone ha eguagliato il suo primato di successi in una sola stagione, che risaliva a quel 2019/2020, quando riuscì a vincere la Coppa del Mondo generale. Inoltre la valdostana si trova a soli dieci punti dal proprio record di punti in classifica generale e, con le finali di Saalbach, ancora da disputare, è praticamente sicuro che Brignone lo supererà agevolmente, con l’azzurra che può puntare a chiudere oltre i 1500 punti al secondo posto.

Numeri semplicemente straordinari e che vanno a certificare una stagione di altissimo livello. Il rimpianto è quello che con molta probabilità non ci sarà nemmeno una sfera di cristallo a suggellare questo meraviglioso anno. La Coppa del Mondo generale è ormai in mano a Lara Gut-Behrami ed è più che probabile che l’elvetica riesca ad imporsi anche in quella di gigante e di superG, che sono le altre classifiche dove Brignone è ancora in corsa per provare a chiudere al primo posto.

Non arriverà il grande riconoscimento, ma in questa stagione Federica ha semplicemente posto il suo nome tra le più grandi di sempre dello sport italiano. Una costanza fenomenale a 33 anni ed ora il pensiero è quello di non volersi assolutamente fermare, puntando a quella Milano-Cortina 2026 che può davvero essere il punto esclamativo di una carriera memorabile.