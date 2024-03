Sci alpino, lo svizzero Rogentin domina la prima prova di Saalbach. Casse terzo, indietro Odermatt e Paris

Lo svizzero Stefan Rogentin domina la prima prova cronometrata della discesa libera maschile delle finali di Coppa del Mondo di Saalbach. L’elvetico ha concluso con il tempo di 1’39”05, imponendosi con distacchi elevati già elevati dal secondo posto di Cyprien Sarrazin, che ha accusato 71 centesimi di ritardo dalla vetta.

Il transalpino tornava in gara dopo l’infortunio a Kvitfjell e vivrà il duello a distanza con Marco Odermatt per la conquista della coppa di discesa. L’elvetico, infatti, ha un vantaggio di 42 punti sul francese e sarà battaglia sicuramente domenica. Intanto in questa prima prova Odermatt ha tirato il fiato, alzando il piede dall’acceleratore e concludendo addirittura al tredicesimo posto con 2.12 dalla testa della classifica.

Il migliore degli azzurri è stato Mattia Casse, che ha concluso al terzo posto con un distacco oltre il secondo (+1.20). In quarta posizione a pari merito hanno concluso il francese Matthieu Bailet e l’austriaco Otmar Striedinger (+1.35), precedendo l’austriaco Vincent Kriechmayr (+1.40) ed il canadese James Crawford (+1.52).

Ottava posizione per il francese Nils Allegre (+1.58), mentre completano la Top-10 gli svizzeri Franjo Von Allmen (+1.60) e Niels Hintermann (+1.66).

Già detto del tredicesimo posto di Odermatt, anche Dominik Paris ha deciso di alzare il piede e di tirare il fiato, concludendo diciannovesimo a 2.72 dalla testa. Subito dietro di lui ha concluso Guglielmo Bosca (+2.79).