Sci alpino, la stagione da record di Federica Brignone. Ma senza Coppe del Mondo

Federica Brignone si è resa protagonista di una stagione eccezionale, battendo una lunga serie di record italiani. La fuoriclasse valdostana ha vinto sei gare, proprio come fece Sofia Goggia nel 2021-2022. Il primato nazionale di punti in una sola stagione è salito da 1.378 a 1.552, una quota mai raggiunta nemmeno in campo maschile.

L’azzurra è salita sul podio in tredici occasioni, eguagliando il riscontro di Sofia Goggia nel 2016-2017. La donna più vincente di tutti i tempi nel massimo circuito internazionale itinerante ha raggiunto Gustav Thoeni nella classifica degli italiani con più podi, issandosi a quota 69: ora davanti c’è soltanto Alberto Tomba con 88 piazzamenti in top-3.

Numeri davvero da record, tra l’altro aggiornabili domani con l’ultima discesa libera di questa annata agonistica, per la 33enne di La Salle, a cui resta però l’amarezza di non aver conquistato nemmeno una Coppa del Mondo: seconda in quella generale (1.552 punti contro i 1.716 della svizzera Lara Gut-Behrami), seconda in quella di superG (546 punti contro i 576 dell’elvetica), seconda in quella di gigante (750 punti contro i 771 della rossocrociata), per il momento sesta in quella di discesa libera.