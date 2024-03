Sci alpino, Federica Brignone prima di Are: “Neve primaverile come piace a me, lo slalom un test per divertirmi”

Manca sempre meno all’attesa due giorni di Are, località della Svezia che ospita questo weekend la tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, dove è in programma un gigante ed uno slalom femminile.

Sarà un appuntamento molto importante per Federica Brignone, pronta a disputare l’ultima prova fra le porte larghe prima delle Finali, pianificate in quel di Saalbach, in Austria. L’azzurra al momento occupa la seconda posizione nella classifica generale con 1268 punti, alle spalle di Lara Gut-Beharami, prima con 1594 e davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin (che tornerà in pista proprio questo fine settimana) con 1209.

La valdostana – che prenderà parte ad entrambe le prove – a poche ore dal via ha svelato le sue sensazioni in una breve dichiarazione rilasciata ai canali federali: “Nella sciata in pista di oggi (8 marzo, n.d.r) non si vedeva benissimo – ha detto l’azzurra – La neve è primaverile come piace a me, il caldo l’ha sciolta ma poi di notte è gelata, bisognerà vedere cosa succederà alle gobbette che si sono formate. Abbiamo trovato un terreno duro che ci mancava da tanto, sono stati ottimi allenamenti in questi ultimi giorni.

Brignone ha quindi proseguito: “Prenderò parte sia al gigante che allo slalom, fra i pali stretti ho sciato recentemente per soli due giorni, lo disputo perché mi piace, non ho mai avuto occasione di farlo nel corso della stagione e certamente non in ottica classifica generale. Rimane una specialità; sogno di piazzare un bel risultato in carriera per lasciare un segno anche qui, non so a che punto sono ma faccio questo test per divertirmi, senza aspettative di risultato”.