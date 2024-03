Sci alpino, Dominik Paris vince il titolo italiano in discesa libera. Molteni sorprende Bosca e Casse

Dominik Paris ha vinto i campionati italiani di discesa libera. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto per la terza volta in carriera in questa specialità dopo i sigilli del 2021 e del 2022, trionfando sulla pista Schoeneben di Sarentino (in provincia di Bolzano). Il carabiniere della Val d’Ultimo ha avuto la meglio con il tempo di 56.43, su un tracciato accorciato per via delle condizioni meteo avverse.

Il 34enne, che in questa stagione ha trionfato in una prova di Coppa del Mondo (la discesa della Val Gardena), si è lasciato alle spalle Nicolò Molteni (a 23 centesimi) e Guglielmo Bosca (a 0.44). Si tratta del primo podio tricolore per Molteni, mentre Bosca ha replicato la terza piazza ottenuta dodici mesi fa. Va annotato che Dominik Paris vanta anche tre successi in superG datati 2009, 2013, 2017.

Mattia Casse ha concluso in quarta piazza con un ritardo di 52 centesimi. Quinto posto per Emanuele Buzzi (a 0.56), che ha così centrato il successo di tappa per il Gran Premio Italia Dicoflor (riservato a chi non è inserito nelle squadre nazionali). A seguire Pietro Zazzi e Christof Innerhofer. Il successo nella categoria giovani è andato al vicentino Filippo Sambugaro (undicesimo a 0.90), Tomas Deambrogio è il miglior aspirante di giornata. Domani (sabato 30 marzo) andrà in scena il superG che chiuderà la rassegna tricolore.