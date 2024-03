Scherma, la sciabola maschile sorride: 9 azzurri superano le qualificazioni a Padova, domani 12 italiani in tabellone

La squadra italiana di sciabola maschile risponde presente, ed inizia con il piede giusto il cammino a Padova, che ospita questo weekend una delle tappe di Coppa del Mondo 2023-2024 tra le più attese. La 65esima edizione del Trofeo Luxardo vedrà domani la giornata clou con il tabellone principale, ma intanto oggi sono andate in scena le qualificazioni.

Avevano già in tasca il pass, per diritto di ranking, per scendere in pedana domani Michele Gallo, Luigi Samele e Luca Curatoli. Mentre erano ben in ventidue gli spadisti azzurri, numero eccezionale che testimonia quanto sia florido un movimento in costante crescita, che hanno incrociato le loro armi nella giornata di oggi. Dopo la fase a gironi si sono qualificati direttamente Giacomo Mignuzzi, Mattia Rea e Giovanni Repetti; portando a termine una giornata con assalti solo vittoriosi e senza sconfitte, lanciandosi così con grande entusiasmo verso la giornata di domani.

Hanno raggiunto i loro compagni, dopo aver superato le forche caudine degli assalti preliminari, altri 6 italiani; facendo così salire in totale a 12 il contingente del Bel Paese nel tabellone principale. Dopo un lungo percorso per scremare da 256 sciabolatori ai 64 del primo turno di domani, riescono a vincere tutti i loro assalti Francesco Bonsanto, Enrico Berrè, Pietro Torre, Daniele Franciosa, Giorgio Marciano e Riccardo Nuccio. Si fermano invece all’ultimo e turno decisivo purtroppo Lupo Veccia Scavalli e Alberto Arpino (battuto però nel derby tutto tricolore da Nuccio).

Nel primo match ad eliminazione diretta finisce l’avventura per Leonardo Tocci, Leonardo Dreossi e Niccolò Panconi (in un altro degli incontri tutti italiani), mentre si ferma al secondo assalto turno preliminare la corsa di del Lorenzo Ottaviani, Mario Coltorti, Marco Mastrullo, Francesco D’Armiento, Dario Cavaliere e Christian Colautti. Domani alle 11.30 si inizierà con il turno dei trentaduesimi di finale, per poi arrivare nel tardo pomeriggio (dalle 17.00 in poi) a disputare sulla pedana del podio le semifinali e la finale. Domenica 3, invece, spazio alla gara a squadre, che assegna punti importanti in chiave qualificazione olimpica.