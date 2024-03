Scherma, Giulia Rizzi trionfa a Nanchino. Sul podio anche Alberta Santuccio

Nanchino si tinge d’azzurro. Giulia Rizzi trionfa nella prova di Coppa del Mondo di spada femminile in Cina e con lei sul podio ci sale anche Alberta Santuccio. La stagione del rilancio per la nativa di Udine, che si è presa il posto nel quartetto a suon di ottimi risultati, come il precedente secondo posto nel Grand Prix di Doha a gennaio. Si tratta della seconda vittoria della carriera per Rizzi in Coppa del Mondo, la prima che era arrivata nel dicembre 2022 a Vancouver.

Un cammino fenomenale quello della friulana, che ha sconfitto in finale la sudcoreana Sera Song con il punteggio di 15-8, vendicando la compagna di squadra Alberta Santuccio. Infatti Song ha privato l’Italia di un derby tricolore nell’ultimo atto, battendo all’ultima stoccata la siciliana per 11-10.

Un’ultima stoccata che ha portato bene anche a Rizzi sia negli ottavi sia nei quarti di finale. Giulia ha infatti prima sconfitto la sudcoreana Kang Young Mi per 12-11 e poi la cinese Tang Junyao per 15-14. In semifinale un assalto “più tranquillo” con la polacca Martyna Swatowska-Wenglarczyk per 15-10.

Un risultato di squadra davvero eccellente per l’Italia. Già detto del terzo posto di Alberta Santuccio, le azzurre sul podio potevano essere anche tre, visto che Rossella Fiamingo è stata sconfitta nei quarti di finale dalla polacca Swatowska-Wenglarczyk per 15-11.

Eliminazione agli ottavi di finale per Nicol Foietta, sconfitta nel derby azzurro da Alberta Santuccio per 15-7. Fuori al primo turno Mara Navarria, battuta per una sola stoccata dalla polacca Klasik (10-9). Destino uguale anche per Federica Isola, superata 15-14 dall’estone Differt. Fuori al primo assalto anche Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Roberta Marzani.