Salto con gli sci, Kraft apre il poker austriaco sul Large Hill di Trondheim. 21° un buon Insam

La terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci è andata ufficialmente in archivio con un clamoroso poker austriaco sul trampolino grande HS138 di Trondheim (in Norvegia), in una gara valevole anche come sesto atto del Raw Air Tournament 2024 (che si concluderà poi sul trampolino di volo di Vikersund).

Stefan Kraft si è imposto nella competizione odierna portando a quota 12 il computo delle vittorie individuali in stagione nel circuito maggiore e conquistando il 42° successo complessivo della carriera, che lo proietta di fatto ad un passo dalla certezza aritmetica della sua terza Sfera di Cristallo (anche grazie al passo falso di Ryoyu Kobayashi, oggi 14°).

Il trentenne salisburghese ha avuto la meglio per un’incollatura sui connazionali Daniel Tschofenig e Jan Hoerl, che hanno completato il podio rispettivamente al secondo e terzo posto con un gap di 1 e 3 punti da Kraft. Quarta posizione per Daniel Huber, staccato di 14 punti dalla vetta precedendo lo sloveno Peter Prevc e un altro austriaco, Michael Hayboeck.

Giornata in chiaroscuro per l’Italia, che può sicuramente sorridere per la bella prestazione ed il solido 21° posto di un Alex Insam capace di confermarsi dunque ad alti livelli dopo la splendida 12ma posizione di ieri sul trampolino piccolo. Sfortunato invece Giovanni Bresadola, ancora fuori dalla zona punti ma questa volta da primo degli esclusi in 31ma piazza a 9 decimi dal tedesco Andreas Wellinger.