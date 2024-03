Salto con gli sci femminile, Nika Prevc vince a Trondheim e ipoteca la Coppa del Mondo. Due azzurre a punti

Nika Prevc ritrova la vittoria dopo un mese e mezzo (l’ultima risaliva al 28 gennaio in gara-2 a Ljubno) e ipoteca forse definitivamente la conquista della Sfera di Cristallo dopo il successo odierno sul trampolino grande HS138 di Trondheim, in occasione della terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci.

Settima affermazione individuale dell’inverno (ed in carriera) nel circuito maggiore per la 18enne slovena, che consolida il suo pettorale giallo allungando da +154 a +194 sulla sua prima inseguitrice nella classifica generale quando mancano adesso tre competizioni alla fine. Un trionfo pesantissimo dunque per la più giovane dei fratelli Prevc, che ha beffato per 1.6 punti la fenomenale norvegese Eirin Maria Kvandal (decisiva la compensazione legata al vento nella seconda serie) dimostrandosi la più costante e solida del lotto sui due salti di gara.

Kvandal manca dunque il tris, dopo aver vinto le ultime due prove consecutive tra Oslo e Trondheim (gara-1 sul trampolino piccolo), confermando comunque tutto il suo talento sconfinato e sfiorando un altro successo nonostante un handicap ricorrente di 2 o 3 stanghe di partenza rispetto alle avversarie. Il podio è stato completato in terza posizione dall’austriaca Eva Pinkelnig, la migliore della seconda serie insieme a Nika Kriznar, a soli 3.4 punti dalla vetta.

Epilogo beffardo per la slovena Kriznar, quarta ad un decimo dalla top3 nonostante il punteggio parziale più alto nel secondo salto, mentre la canadese Alexandria Loutitt si è collocata al quinto posto con un gap di 15.2 punti dalla vincitrice. Buon risultato per la squadra azzurra, con Annika Sieff 18ma e Lara Malsiner 30ma in zona punti. Eliminata nella prima serie Jessica Malsiner, 36ma.