Rugby, ufficializzato il calendario del Sei Nazioni 2025: l’Italia inizierà in Scozia e chiuderà in casa col Galles

E’ stato ufficializzato il calendario del Sei Nazioni 2025 di rugby: l’Italia giocherà in casa tre partite, mentre saranno soltanto due le trasferte. Il torneo inizierà con Francia-Galles il 31 gennaio, ma gli azzurri esordiranno in Scozia il giorno successivo, quando l’Inghilterra giocherà in Irlanda.

Ancora una volta la quinta ed ultima giornata sfocerà nel Super Saturday del 15 marzo con Italia-Irlanda, Galles-Inghilterra e Francia-Scozia. L’Italia giocherà in casa anche il secondo turno, contro il Galles ed il terzo, contro la Francia, mentre nel quarto si recherà in Inghilterra.

Il CEO del Six Nations Rugby, Tom Harrison, ha affermato al sito ufficiale: “Il Guinness Men’s Six Nations è un appuntamento fisso ogni anno, offrendo spettacoli di grande successo per i fan di tutto il mondo. Il Torneo non delude mai nell’offrire emozioni imprevedibili ed esperienze attese dai fan e poi apprezzate. L’annuncio dei prossimi match è sempre atteso con grande interesse dai tifosi, e con i biglietti ora disponibili per i match del 2025, insieme a una copertura televisiva estesa delle partite, i fan possono già iniziare ad anticipare ciò che li attende, mentre si svolgono i restanti round del Torneo di quest’anno“.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2025

I giornata

31.01.25 – ore 21.15

Francia v Galles

01.02.25 – ore 15.15

Scozia v Italia

ore 17.45

Irlanda v Inghilterra

II giornata

08.02.25 – ore 15.15

Italia v Galles

ore 17.45

Inghilterra v Francia

09.02.25 – ore 16.00

Scozia v Irlanda

III giornata

22.02.25 – ore 15.15

Galles v Irlanda

ore 17.45

Inghilterra v Scozia

23.02.25 – ore 16.00

Italia v Francia

IV giornata

08.03.25 – ore 15.15

Irlanda v Francia

ore 17.45

Scozia v Galles

09.03.25 – ore 16.00

Inghilterra v Italia

V giornata

15.03.25 – ore 15.15

Italia v Irlanda

ore 17.45

Galles v Inghilterra

ore 21.00

Francia v Scozia