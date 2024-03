Rugby, Sei Nazioni U20: l’Italia punta alla doppietta contro la Scozia

Torna il Sei Nazioni 2024 e anche questo weekend si parte in anticipo con le partite del torneo juniores. E l’Italia Under 20 di Massimo Brunello scenderà in campo questa sera a Monigo, quando sfiderà i pari età della Scozia. E dopo la storica vittoria in Francia gli azzurrini puntano al bis contro i giovani britannici.

L’Italia ha sofferto all’esordio contro l’Inghilterra, cedendo 11-36, per poi sfiorare il colpaccio in Irlanda, dove gli azzurri hanno perso solo 23-22, prima di imporsi in Francia per 20-23. Risultati che confermano la qualità della squadra di Massimo Brunello e che gli azzurri vogliono confermare anche contro la Scozia questa sera.

I britannici arrivano a Monigo ancora a caccia della prima vittoria nel torneo. I britannici hanno perso all’esordio contro il Galles 37-29, prima di cedere 14-29 in casa con la Francia e, poi, uscire sconfitti 17-30 contro l’Inghilterra. Tre ko che hanno lasciato molti dubbi attorno alla Scozia e per l’Italia la chance di conquistare la seconda vittoria stagionale, per poi provare a chiudere con un tris in Galles.

ITALIA U20 – formazione

15 BELLONI Mirko (2004, Verona Rugby)

14 SCALABRIN Marco (2004, Rugby Vicenza)

13 FUSARI Ferdinando (2004, Fiamme Oro Rugby)

12 BOZZO Nicola (2004, USA Perpignan)

11 IMBERTI Francesco (2004, CUS Torino)

10 PUCCIARIELLO Martino (2004, CUS Milano Rugby)

9 JIMENEZ Mattia (2004, Rugby Petrarca)

8 BOTTURI Jacopo (2004, Petrarca Rugby)

7 BELLUCCI Luca (2004, Rugby Roma Olimpic)

6 ZUCCONI Cesare (2004, Cavalieri U.R. Prati Sesto)

5 GRITTI Piero (2005, ASM Clérmont Auvergne)

4 MIDENA Mattia (2005, Rugby Paese)

3 ASCARI Davide (2004, Rugby Colorno 1975)

2 GASPERINI Nicholas (2004, Rugby Viadana 1970)

1 PELLICCIOLI Sergio (2005, Rugby Lyons)

A disposizione:

16 PADOAN Vittorio (2004, Casale Rugby)

17 PISANI Federico (2004, Verona Rugby)

18 GALLORINI Marcos (2004, Mogliano Veneto Rugby)

19 MILANO Giacomo (2005, UR Capitolina)

20 PAGANIN Riccardo (2004, Rugby Parabiago)

21 CASILIO Lorenzo (2004, Rugby Vicenza)

22 BINI Francesco (2004, Rugby Rovigo Delta)

23 DE VILLIERS Patrick (2004, Rugby Noceto FC)