Rugby, Sei Nazioni femminile: l’Italia all’esordio contro l’armata inglese

Esordio di fuoco per l’Italrugby femminile, che scenderà in campo oggi al Lanfranchi di Parma contro l’Inghilterra. Le britanniche sono le favorite d’obbligo per il titolo finale e per le azzurre sarà subito una sfida al limite del proibitivo, ma che darà segnali sullo stato dell’arte del lavoro di Nanni Raineri.

Rispetto alle ultime uscite le azzurre ritrovano Francesca Sgorbini in terza linea, hanno in Sofia Stefan la loro capitana, mentre in terza linea insieme a Sgorbini e alla veterano Isabella Locatelli ci sarà la promettente Giulia Cavina. Dall’altra parte, invece, John Mitchell vuole esordire con una formazione tutt’altro che sperimentale e che punta sull’esperienza di Emily Scarratt (108 presenze), Abbie Ward (61) e Marlie Packer (99) per iniziare al meglio il torneo.

Non è la sfida di oggi quella che definirà il Sei Nazioni delle azzurre, che sicuramente devono mettere nel mirino sfide più alla loro portata, come quelle contro Irlanda, Scozia e Galles, e magari sperare nel colpaccio in Francia. Ma resta una sfida dove mettere in campo le proprie qualità e dimostrare di poter mettere in difficoltà anche una squadra come quella inglese.

ITALIA – INGHILTERRA

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Alyssa D’Incà, 10 Veronica Madia, 9 Sofia Stefan, 8 Giulia Cavina, 7 Francesca Sgorbini, 6 Isabella Locatelli, 5 Sara Tounesi, 4 Valeria Fedrighi, 3 Sara Seye, 2 Silvia Turani, 1 Gaia Maris

A disposizione: 16 Laura Gurioli, 17 Emanuela Stecca, 18 Lucia Gai, 19 Alessia Pilani, 20 Giordana Duca, 21 Alessandra Frangipani, 22 Emma Stevanin, 23 Francesca Granzotto

Inghilterra: 15 Ellie Kildunne, 14 Abby Dow, 13 Helena Rowland, 12 Emily Scarratt, 11 Jess Breach, 10 Zoe Harrison, 9 Lucy Packer, 8 Sarah Beckett, 7 Marlie Packer, 6 Sadia Kabeya, 5 Abbie Ward, 4 Zoe Aldcroft, 3 Kelsey Clifford, 2 Lark Atkin-Davies, 1 Hannah Botterman

A disposizione: 16 Connie Powell, 17 Mackenzie Carson, 18 Maud Muir, 19 Maddie Feaunati, 20 Alex Matthews, 21 Natasha Hunt, 22 Holly Aitchison, 23 Megan Jones