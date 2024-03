Rugby, Rovigo vince il Derby d’Italia del terzultimo turno della Serie A élite. I Lyons sprintano per la salvezza

La Serie A élite 2023-2024 di rugby manda in soffitta il 16° e terzultimo turno della regular season con le vittorie interne del Rovigo sul Petrarca nel Derby d’Italia per 12-10, al termine di un match tiratissimo, e dei Lyons sul Valorugby per 43-26, coronando una rimonta partita dallo 0-26, maturato dopo 28′.

Nel Derby d’Italia il Petrarca passa subito in vantaggio grazie alla meta al 2′ di De Masi trasformata da Lyle, poi i padroni di casa risalgono lentamente la china e ribaltano lo score con 4 piazzati di Atkins tra il 23′ ed il 50′. A fissare lo score sul definitivo 12-10 è il piazzato di Lyle al 56′.

A Piacenza partita dai due volti: inizio devastante del Valorugby, che in 28′ marca 4 mete, conquista il bonus offensivo e si porta sullo 0-26, reazione imperiosa dei padroni di casa, che tra il 31′ ed il 53′ pareggiano i conti mettendo a segno le medesime marcature e riequilibrando la sfida sul 26-26, prima di dilagare nel finale per il definitivo 43-26 che rilancia le velleità di salvezza dei Lyons.

SERIE A ÉLITE MASCHILE 2023-2024

Risultati XVI turno

Sabato 23.03.2024

HBS Colorno v Rugby Viadana 1970 20-26 (1-5)

Rangers Vicenza v Mogliano Veneto Rugby 31-42 (1-5)

Domenica 24.03.2024

Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia 43-26 (5-1)

Femi-CZ Rovigo v Petrarca Rugby 12-10 (4-1)

Riposa: Fiamme Oro Rugby

Classifica

FEMI-CZ Rovigo 54, Rugby Viadana 1970 51, Petrarca Rugby 44, Valorugby Emilia* 43, HBS Colorno* 42, Fiamme Oro Rugby 31, Sitav Rugby Lyons 27, Mogliano Veneto Rugby 27, Rangers Vicenza 3.

* = una partita in più (devono ancora riposare).

TABELLINI

Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – 24 marzo 2024 ore 14.00

Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia 43-26 (5-1)

Marcatori: PT 2’ m Violi (0-5), 16’ m di punizione Valorugby Emilia (0-12), 24’ m Resino tr Farolini (0-19), 28’ m Amenta tr Farolini (0-26), 31’ m Cuminetti (5-26), 40’ m Minervino tr Cuoghi (12-26). ST 42’ m Paz tr Cuoghi (19-26), 53’ m Janse van Rensburg tr Cuoghi (26-26), 58’ cp Cuoghi (29-26), 61’ m Bruno tr Cuoghi (36-26), 78’ m Moretto tr Cuoghi (43-26).

Sitav Rugby Lyons: Biffi (70’ Via A); Rodina (16’ De Rossi, 26’ Rodina), Cuminetti, Paz, Bruno (cap); Chico (26’ Via G), Cuoghi; Moretto (79’ Bottacci), Petillo (60’ Cissè), Janse van Rensburg; Pisicchio (64’ Cemicetti), Salvetti; Morosi (62’ Aloè), Minervino (79’ De Rossi), Acosta (62’ Pelliccioli). Head Coach: Bernardo Urdaneta.

Valorugby Emilia: Farolini; Resino (75’ Ruaro), Majstorovic (49’ Tavuyara), Bertaccini, Colombo (32’ Pagnani); Renton (cap), Violi; Amenta, Paolucci, Nasove (51’ Tuivaiti); Dell’Acqua, Du Preez (60’ Gerosa); Favre (62’ Rossi), Silva (51’ Garziera), Diaz (58’ Mazzanti). Head Coach: Marcello Violi.

Arbitro: Dante D’Elia. Assistenti: Gianluca Gnecchi, Franco Rosella. Quarto Uomo: Lorenzo Imbriaco. TMO: Matteo Liperini.

Cartellini: 17’ cartellino giallo Minervino (Sitav Rugby Lyons), 40’ cartellino giallo Diaz (Valorugby Emilia).

Calciatori: Biffi 0/1 (Sitav Rugby Lyons), Cuoghi 6/6 (Sitav Rugby Lyons), Farolini 2/3 (Valorugby Emilia).

Note: Giornata mite e soleggiata, terreno in perfette condizioni. Spettatori 500 circa.

Punti classifica: Sitav Rugby Lyons 5, Valorugby Emilia 1.

Player of the Match: Andrea Cuoghi (Sitav Rugby Lyons).

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – 24 marzo 2024, ore 16.00

FEMI-CZ Rovigo v Petrarca Rugby 12-10 (4-1)

Marcatori: PT 2’ m. De Masi tr. Lyle (0-7), 23’ c.p. Atkins (3-7), 39’ c.p. Atkins (6-7). ST 43’ c.p. Atkins (9-7), 50’ c.p. Atkins (12-7), 56’ c.p. Lyle (12-10).

FEMI-CZ Rovigo: Sperandio; Vaccari, Diederich Ferrario, Uncini, Elettri (60’ Sarto); Atkins, Bazan Vélez (73’ Chillon); Casado Sandri, Cosi (66’ Lubian), Sironi; Ortis (60’ Zottola), Ferro (cap.) (50’ Steolo); Lastra Masotti (54’ Swanepoel), Giulian (60’ Ferraro), Leccioli (72’ Lugato). Allenatore: Alessandro Lodi.

Petrarca Rugby: Lyle (74’ Goldin); Esposito, De Masi, Broggin, Scagnolari (73’ Coppo); Fernandez, Tebaldi (65’ Citton); Vunisa (50’ Romanini), Trotta (cap.), Casolari; Ghigo, Galetto (64’ Marchetti); Hughes (71’ Bizzotto), Cugini (57’ Luus), Borean (60’ Brugnara). Allenatore: Andrea Marcato.

Arbitro: Andrea Piardi. Assistenti: Riccardo Angelucci, Filippo Bertelli. Quarto Uomo: Mirko Sergi. TMO: Claudio Blessano.

Calciatori: Atkins (FEMI-CZ Rovigo) 4/4; Lyle (Petrarca Rugby) 2/2.

Note: Campo in buone condizioni, circa 14°, presenti allo Stadio 2950 spettatori.

Punti classifica: FEMI-CZ Rovigo 4, Petrarca Rugby 1.

Player of the Match: Lautaro Casado Sandri (FEMI-CZ Rovigo).