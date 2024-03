Rugby, l’Italia U19 cede ai pari età del Giappone per 27-36 nel match di Calvisano

L’Italia U19 di rugby esce sconfitta dal secondo match contro i pari età del Giappone: dopo il successo per 22-20 maturato mercoledì, gli azzurrini cedono per 27-36 nella sfida giocata ancora allo Stadio San Michele di Calvisano.

La gara degli azzurrini è stata compromessa nel primo tempo, chiuso sotto per 5-24, dopo che i nipponici in 28′ si erano portati sullo 0-24. Nella ripresa l’Italia rimonta fino al -4, sul punteggio di 27-31 al 70′, ma l’ultima meta del Giappone al 73′ chiude definitivamente i conti sul 27-36.

TABELLINO

Calvisano, Stadio “San Michele” – Mercoledì 20 marzo 2024

Italia U19 v Giappone U19 27-36 (5-24)

Marcatori: p.t. 5′ m. Shiro tr. Inoue (0-7), 16′ m. Hattori (0-12), 22′ m. Takahira (0-17), 28′ m. Shiro tr. Inoue (0-24), 35′ m. Caiolo-Serra (5-24); s.t. 41′ m. Ioannucci tr. Beni (12-24), 50′ m. Morio tr. Inoue (12-31), 65′ m. Pensieri (17-31), 67′ m. Pensieri (22-31), m. 70′ Ioannucci (27-31), 73′ m. Morio (27-36).

Italia U19: Borelli (28′ Pensieri); Copersino (28′ Destro), Ioannucci, Lenzi, Franchini (57′ Ndoume Lobe); Pietramala, Beni (51′ Manca); Mussini (6′ Scappato-20′ Mussini), Mugnaini G., Del Vecchio; Cappa (29′ Mugnaini T.), Melegari; Vallesi (C) (42′ Corvasce), Caiolo-Serra (42′ Kakaliashvili), Veronesi (36′ Gaddi). All. Alessandro Castagna.

Giappone U19: Hattori (70′ Onozawa); Morio, Sato (69′ Toshimori), Shirai, Abe; Hagii, Inoue (69′ Yamato); Shiro (C), Fukuta (52′ Aho), Takahira (52′ Matsuzaki); Tsubone, Nakamori (52′ Kurakake); Maeda (65′ Nomura), Tanaka (65′ Murata), Ibuki (65′ Ko). All. Tomoya Takahashi.

Arb.: Masaki Kondo. AA1 Meschini Francesco, AA2 Bertelli Filippo. Quarto assistente: Smussi Beatrice.

Calciatori: Tatsuki Inoue (Giappone) 3/5, Niccolò Beni (Italia) 1/1, Gianmarco Pietramala (Italia) 0/4, Yoji Hagii (Giappone) 0/1.

Player of the match: Osuke Shiro (Giappone).