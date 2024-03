Basket femminile: in Serie A1 vittorie per Roma, Campobasso, Venezia e Ragusa

Si sono disputati oggi gli ultimi quattro match della ventiduesima giornata della Serie A1 di basket femminile, il massimo campionato della palla a spicchi in rosa. Big match di giornata la sfida tra Venezia e Sesto San Giovanni, mentre le altre sfide erano importanti sia in chiave playoff sia playout. Ecco come sono andate.

REPOWER SANGA MILANO – OXYGEN ROMA BASKET 61-71

Era sulla carta una sfida equilibrata e a Milano i primi 20 minuti regalano emozioni ed equilibrio tra il Sanga e la Roma. Un match combattuto punto a punto, dove però le padrone di casa riescono a chiudere i primi 10 minuti avanti 13-11. Si continua a segnare poco anche nel secondo quarto, ma ancora una volta sono le milanesi ad avere qualche spunto in più, anche se nel finale Roma accorcia per ad andare al riposo con il Sanga avanti 30-28. Non si spezza l’equilibrio neanche nella prima metà di ripresa, con le milanesi che si affidano a Urbaniak Dornstauder, mentre le romane alzano il livello del loro basket e operano il sorpasso, danno una fiammata nel finale andando all’ultimo stop avanti 43-52. Prova il Sanga a restare in partita e a riaprire i giochi negli ultimi 10 minuti del match, si riporta sotto, ma due triple di Czukor chiudono il discorso e alla fine Roma si impone 61-71.

E-WORK FAENZA – LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 72-78

Grande equilibrio anche a Faenza, dove le padrone di casa mettono fin da subito in difficoltà Campobasso. Tagliamento e Franceschelli si oppongono a Trimboli e Dedic per chiudere i primi 10 minuti avanti 18-15. Non cambia di molto la musica nei secondi 10 minuti del match, sempre molto equilibrati, anche se questa volta è Campobasso a trovare qualche soluzione offensiva in più e si va al riposo lungo sul 37-35. Prova ad allungare Faenza a inizio ripresa, ma Campobasso risponde immediatamente e con un buon parziale riesce a ribaltare il risultato, andando all’ultimo stop avanti 54-55. Le ospiti cercano l’allungo decisivo a inizio ultimo quarto, aumentando il gap, ma senza riuscire a chiudere il discorso, con Faenza che ogni volta si rifà sotto. Ma non basta e Campobasso gestisce il vantaggio e si impone per 72-78.

UMANA REYER VENEZIA – ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 71-58

Primo tempo da ottovolante al Taliercio di Venezia, dove le ospiti disputano un ottimo primo quarto che chiudono in vantaggio con un buon 20-13. Ma nel secondo quarto cambia totalmente ritmo la squadra veneta, con Villa e Shepard protagoniste, mentre in difesa non viene concesso nulla a Sesto San Giovanni e un parziale di 27-8 manda le squadre al riposo sul 40-28. L’onda lungo del secondo quarto non di ferma neanche nella ripresa, con Venezia che spinta da Kuier e Shepard scappa definitivamente via chiudendo il terzo quarto avanti 63-38. Ultimi 10 minuti, dunque, di garbage time e Venezia che così si impone per 71-58.

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI – PASSALACQUA RAGUSA 44-57

La domenica degli equilibri viene confermata anche nell’ultima sfida di giornata, quella che vedeva San Martino di Lupari ospitare Ragusa. Anche qui il primo tempo vede le due formazioni alternarsi avanti, ma senza che nessuna delle due pretendenti a un posto ai playoff che riesca a trovare il break decisivo. Il primo quarto vede le padrone di casa chiudere sul +5, ma nei secondi dieci minuti sono le siciliane a spingere di più e si va al riposo lungo sul 31-32 per Ragusa. Si continua a lottare punto a punto a San Martino di Lupari, dove né le padrone di casa né le siciliane trovano il break per allungare nel terzo quarto sul 40-44. Dopo il primo quarto (da 28 punti) fatica tantissimo la squadra di casa a trovare la via del canestro e Ragusa piano piano allunga ancora con Spreafico e chiude il discorso vincendo 44-57.