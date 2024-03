Rugby: nella Serie A Elite Rovigo espugna Roma, Mogliano batte i Lyons

Si sono disputate poco dopo pranzo le prime due gare valide per il quindicesimo turno della regular season della Serie A Elite di rugby. Le prime squadre a scendere in campo negli anticipi di sabato sono state Mogliano-Lyons Piacenza e Fiamme Oro Roma-Rovigo. Ecco come è andata.

Gli anticipi regalano punti importanti a Rovigo, corsaro sul campo delle Fiamme Oro, e a Mogliano, che batte tra le mura amiche Piacenza e porta a casa 5 punti, lasciandone 2 ai Lyons. Per Rovigo decisivo il piede di Atkins nella ripresa che scava il solco decisivo, mentre a Mogliano la differenza la fanno la meta di Ferrarin a inizio ripresa e nel finale quella di Va’ Eno che chiude definitivamente il match

Serie A Elite Maschile – XV Turno

Mogliano Veneto Rugby v Rugby Lyons 38-32

Fiamme Oro Rugby Roma v Rugby Rovigo Delta 24-33

Rugby Colorno 1975 v Rugby Petrarca

Valorugby Emilia v Rugby Vicenza

Serie A Elite Maschile – Classifica

FEMI-CZ Rovigo 50; Rugby Viadana 1970 punti 46; HBS Colorno 40; Petrarca Rugby 39*; Valorugby Emilia 37; Fiamme Oro Rugby 31; Sitav Rugby Lyons 22; Mogliano Veneto Rugby 22; Rangers Vicenza* 2

* una partita in meno