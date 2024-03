Rugby: nella Serie A Elite colpaccio del Petrarca a Colorno

Si sono disputate le ultime due partite valide per il quindicesimo turno della regular season della Serie A Elite di rugby. A scendere in campo, oggi, nei posticipi della domenica sono state Colorno-Petrarca Padova e Valorugby Emilia-Vicenza. Ecco come è andata.

La sfida più attesa era quella tra Colorno e Petrarca, staccate di un solo punto e in piena zona playoff. E con il Valorugby nettamente favorito contro il fanalino di coda Vicenza, vincere significava anche evitare il sorpasso degli emiliani. E una sfida equilibrata e avvincente è quella che hanno potuto godere i tifosi sugli spalti, con il Petrarca Padova che si è imposto per 28-30 al termine di una vera e propria battaglia e decisa dal piede di Scott Lyle, al rientro da un lungo infortunio. Nell’altro match si impone il Valorugby, come da pronostico, per 31-13 sui Rangers Vicenza, con ben cinque mete messe a segno dai padroni di casa, ora quarti in classifica.

Serie A Elite Maschile – XV Turno

Mogliano Veneto Rugby v Rugby Lyons 38-32

Fiamme Oro Rugby Roma v Rugby Rovigo Delta 24-33

Rugby Colorno 1975 v Rugby Petrarca 28-30

Valorugby Emilia v Rugby Vicenza 31-13

Serie A Elite Maschile – Classifica

FEMI-CZ Rovigo 50; Rugby Viadana 1970 punti 46; Petrarca Rugby 43; Valorugby Emilia 42*; HBS Colorno 41*; Fiamme Oro Rugby 31; Sitav Rugby Lyons 22; Mogliano Veneto Rugby 22; Rangers Vicenza 2

* una partita in più