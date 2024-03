Rugby, Lyons-Colorno 41-28 nel match che segna il giro di boa della Serie A élite Cup 2024

Giunge a metà del proprio svolgimento la Serie A élite Cup 2024 di rugby, che vede coinvolte cinque squadre del massimo campionato italiano, ovvero Sitav Lyons, HBS Colorno 1975, Fiamme Oro, Mogliano Veneto e Rangers Vicenza: nel quinto incontro dei dieci previsti i Lyons superano il Colorno per 41-28.

Per il girone unico con partite di sola andata previsto, si disputerà domani, invece, il match tra Mogliano Veneto e Fiamme Oro, con calcio d’inizio alle ore 14.30: la compagine capitolina proverà ad agganciare in vetta alla classifica proprio i Lyons, mentre i veneti vogliono togliere lo zero dalla casella dei punti fatti.

SERIE A ELITE CUP 2024 RUGBY

Risultati

Sitav Rugby Lyons v HBS Colorno 41-28

Mogliano Veneto Rugby v Fiamme Oro Rugby 10/3/24, h. 14.30

Classifica

Sitav Rugby Lyons 10 punti (3 partite giocate)

Rangers Vicenza 9 (2)

Fiamme Oro Rugby 5 (2)

HBS Colorno 2 (2)

Mogliano Veneto Rugby 0 (1)