Pallamano, Salerno resta leader della classifica. Erice perde contro Brixen

Sono tanti gli spunti di interesse da analizzare dopo la 17a giornata di Serie A1, week-end particolarmente avvincente che ha confermato davanti a tutti Jomi Salerno. Il team campano mantiene il comando provvisorio della regular season dopo aver primeggiato in casa per 30-18 contro Casalgrande Padana.

AC Life Style Erice, invece, perde contro Brixen Südtirol, la partita più avvincente del week-end appena concluso. Le siciliane non sono state in grado di imporsi contro Bressanone, match che si è concluso con il risultato di 22-20 dopo sessanta minuti d’azione.

Cassa Rurale Pontinia, grazie alla battuta d’arresto di Brixen, conquista il secondo posto provvisorio, le laziali si sono imposte per 34-21 contro il Mezzocorona. I team citati restano in ogni caso vicini tra di loro, le prime quattro compagini sono infatti racchiuse in soli tre punti.

Da segnalare ai margini di un sabato ricco di battaglie anche i sigilli di Cassano Magnago e Starmed-TMS Teramo, rispettivamente a segno senza particolari problemi contro Venplast Dossobuono ( 32-21) e Lions Sassari (39-23).

RISULTATI 17A GIORNATA SERIE A1

Cassa Rurale Pontinia – Mezzocorona 34-21

Starmed-TMS Teramo – Venplast Dossobuono 32-21

Jomi Salerno – Casalgrande Padana 30-18

Brixen Südtirol – AC Life Style Erice 22-20

Cassano Magnago – Lions Sassari 39-23

CLASSIFICA 17A GIORNATA SERIE A1