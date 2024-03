Rugby: il Benetton Treviso rinnova con due pedine fondamentali della trequarti

Il Benetton Treviso, nonostante gli ultimi ko contro Leinster e Glasgow Warriors, è in piena corsa per i playoff dell’United Rugby Championship e si è qualificata per la fase a eliminazione diretta della Challenge Cup. Un salto di qualità che i veneti vogliono confermare anche in futuro e, per questo, la società è al lavoro per avere una squadra competitiva anche i prossimi anni, partendo dai rinnovi delle sue pedine più importanti.

L’ala argentina Ignacio Mendy, arrivato a Treviso nel 2022, ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027. Un prolungamento figlio delle ottime prestazioni della stella del rugby a sette con i biancoverdi, con 12 mese segnate in 19 presenze tra United Rugby Championship e Challenge Cup.

“Sono veramente molto contento ed emozionato di rimanere qui a Treviso per altri tre anni. Era qualcosa che volevo molto; da quando sono arrivato qui mi sono sentito come a casa. Ringrazio la società per l’opportunità che mi ha dato e prometto di dare il meglio di me partita dopo partita, anno dopo anno, crescendo sia come giocatore che come persona” le parole di Ignacio Mendy.

Guardando sempre alla trequarti ed alla fascia, rinnovo anche per la potente ala figiana Onisi Ratave fino al 30 giugno 2026. Arrivato anche lui nel 2022, Ratave mette in campo un fisico possente cui unisce però anche una grande velocità e capacità di handling di livello internazionale. Per lui, in biancoverde, 17 presenze con 9 mete sin qui.

“Ringrazio la società per avermi dato la possibilità di prolungare il contratto, sono estremamente felice ed elettrizzato di poter continuare a dare il mio contributo per la stagione in corso e per quelle che verranno. Era un mio desiderio continuare a lottare per questi colori nella ricerca di qualche prestigioso trofeo” ha dichiarato Onisi Ratave.