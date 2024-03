Rugby: in Serie A Élite vincono Viadana e Mogliano

È iniziato il weekend dei derby nella Serie A Elite di rugby e oggi si sono disputati due match valevoli per la sedicesima giornata del massimo campionato italiano della palla ovale. E se l’attesa è per la sfida veneta tra Rovigo e Padova, oggi in campo sono scese HBS Colorno e Rugby Viadana da un lato e Rangers Vicenza e Mogliano dall’altro. Ecco come è andata.

Nel big match di giornata il Viadana espugna il campo del Colorno grazie alla meta nel finale di Fiorentini, mentre il Mogliano ha nettamente la meglio sul fanalino di coda Vicenza.

SERIE A ÉLITE MASCHILE – XVI turno

HBS Colorno v Rugby Viadana 1970 20-26

Rangers Vicenza v Mogliano Veneto Rugby 31-42

Rugby Lyons Piacenza v Valorugby Emilia

Femi-CZ Rovigo v Petrarca Rugby

SERIE A ÉLITE MASCHILE – Classifica

Rugby Viadana 1970 51; Rovigo punti 50; Petrarca Rugby 43; Valorugby Emilia 42; HBS Colorno 42; Fiamme Oro Rugby 31;Mogliano Veneto Rugby 27; Sitav Rugby Lyons 22; Rangers Vicenza 3