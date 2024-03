Rugby: il Viadana non rallenta, le Fiamme Oro prenotano i playoff nella Serie A Elite

Dopo lo stop della scorsa settimana è tornata in campo la Serie A Elite maschile con le gare della quattordicesima giornata. Le primi formazioni a scendere in campo oggi sono state Viadana-Valorugby Emilia e Lyons Piacenza-Fiamme Oro Roma. Due sfide molto interessanti, con il big match tra due pretendenti al titolo e uno spareggio playoff, con Piacenza a caccia di punti per risalire la china e Fiamme Oro che volevano staccare proprio gli emiliani. Ecco come è andata.

Pagano l’indisciplina i Lyons Piacenza, che nonostante le due mete a testa segnate, cedono contro le Fiamme Oro e vedono la zona playoff allontanarsi a 11 punti. Decisivo per gli ospiti il piede di Canna, che con 16 punti e un 6/8 dalla piazzola. Più netta, e con bonus, la vittoria di Viadana contro il Valorugby, ma vittoria in rimonta, con le mete di Luccardi, Morosini e Denti nella ripresa a far volare i padroni di casa.

Serie A Elite maschile – XIV Turno

Rugby Lyons – Fiamme Oro, 14-26

Rugby Viadana 1970 – Valorugby Emilia, 29-18

Mogliano Veneto – Femi-CZ R. Rovigo

Rangers Vicenza – HBS Colorno 1975,

Serie A Elite maschile – Classifica

Rugby Viadana 1970 46; FEMI-CZ Rovigo* 41; Petrarca Rugby 39; Valorugby Emilia 37; HBS Colorno 35; Fiamme Oro Rugby 31; Sitav Rugby Lyons 20; Mogliano Veneto Rugby* 17; Rangers Vicenza* 2

*una partita in meno