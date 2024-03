Calcio a 5, Olimpus Roma dominatrice in Serie A. Feldi Eboli si ferma a Cosenza nel 23° turno

Una nuova dimostrazione di forza. L’Olimpus Roma continua a recitare la parte della dominatrice in questa Regular Season di Serie A di calcio a 5. Gli uomini allenati da Daniele D’Orto hanno piegato la resistenza del Napoli Futsal di Fulvio Colini sullo score di 5-3. Per i partenopei è la prima sconfitta dopo una striscia positiva di nove risultati utili, ma c’è stato poco da fare al cospetto dei Blues.

Ducci, Fortino e Marcelinho hanno dato una chiara impronta alla partita nella prima frazione. Nella ripresa Salas e Canal hanno provato a riequilibrare le cose per i vesuviani, ma Marcelinho con la sua doppietta ha mandato un chiaro messaggio. Duarte è stato l’ultimo ad arrendersi tra le fila campane, prima della quinta marcatura realizzata dal solito Fortino.

Parlando degli altri incontri di questo sabato, Fortitudo Pomezia e Active Network non hanno deluso le attese: 8-1 nel derby contro il Ciampino per la Fortitudo; 4-1 in terra scaligera per l’Active contro il fanalino di coda Olimpia Verona. Mezzo passo falso, invece, per la Feldi Eboli contro Cosenza, visto il 2-2 contro il Pirossigeno.

Il turno si concluderà domani al PalaCesaroni con lo scontro tra Ecocity Genzano e Came Treviso.