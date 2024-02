Rugby femminile, Benetton-Iberians Valencia 41-12. Vittoria nella prima partita interna della storia della franchigia trevigiana

Si chiude con una vittoria la prima partita interna della storia della franchigia femminile del Benetton Rugby, guidata da coach Francesco Iannucci: a Monigo le biancoverdi battono con un netto 41-12 le Iberians Valencia, dominando nella ripresa con un parziale di 19-0 dopo aver già chiuso il primo tempo in vantaggio per 22-12.

Nel complesso il Benetton marca sette mete, quattro nei primi 12′ e tre nella ripresa, mentre le spagnole riescono ad andare a segno soltanto due volte, quando però lo score recita già 0-22. Nel primo tempo D’Inca, Muzzo e due volte Ostuni Minuzzi indirizzano il match in 12′ con quattro segnature e le iberiche riescono soltanto ad accorciare fino al 22-12 con le mete di Del Castillo e Delgado.

Nella ripresa, però, il Benetton respinge subito il tentativo di rientro del Valencia, grazie alla seconda meta personale di D’Inca, imitata a metà frazione da Muzzo, anch’ella autrice di due marcature. Nel finale, invece, arrotonda lo score la meta di Magatti trasformata da Sillari. In precedenza, sulle conversioni, 2 su 6 per Capomaggi tra le trevigiane ed 1/2 per Perez tra le ospiti, per il punteggio finale di 41-12 in favore del Benetton.

TABELLINO

Benetton Rugby v Iberians Valencia 41-12 (22-12)

Marcatori: p.t. 2′ meta D’Inca (5-0); 7′ meta Muzzo tr. Capomaggi (12-0), 9′ meta Ostuni Minuzzi (17-0), 12′ meta Ostuni Minuzzi (22-0), 17′ meta Del Castillo (22-5), 30′ meta Delgado tr. Perez C. (22-12); s.t. 2′ meta D’Inca tr. Capomaggi (29-12), 22′ meta Muzzo (34-12), 37′ st Magatti tr. Sillari (41-12).

Benetton Rugby: Ostuni Minuzzi; Magatti, D’Inca, Capomaggi (C) (27′ st Cavina), Muzzo (27′ st Sillari); Stevanin, Stefan (38′ st Visman); Veronese, Tonellotto, Della Sala; Frangipani (11′ st Giordano), Pin (34′ st Costantini); Fortuna (19′ st Crivellaro), Vecchini (31′ st Gurioli), Stecca (25′ st Jeni). All: Iannucci.

Iberian Valencia: Lopez; Esposito (16′ st Extegia), Perez C., Perez Z., Barrio; Alvarez, Castro (27′ st Aresti); Rosell, Gorrochategui, Pineiro (22′ st Castellano); Martinez, Cisa (27′ st Guio); Delgado (C) (16′ st Garcia), Roman (27′ st Martin), Del Castillo (27′ st Ayuso). A disposizione: Cano. All: Gonzalez.

Calciatori: trasformazioni: BEN 3/7 (Capomaggi 2/6, Sillari 1/1). VAL: 1/2 (Perez C. 1/2)