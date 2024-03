Rugby femminile: l’Italia a Dublino per sfatare il tabù irlandese

Torna in campo domenica pomeriggio l’Italdonne di rugby e lo fa a Dublino, dove va in scena la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2024 femminile. Per le ragazze di Nanni Raineri l’occasione di rialzarsi dopo il ko contro l’Inghilterra, ma attenzione all’Irlanda – formazione sicuramente alla portata, ma che non abbiamo mai battuto in trasferta.

Sarà la ventitreesima sfida tra le due squadre, con un bilancio nettamente a favore dell’Irlanda, che ha vinto 19 precedenti, anche se l’ultima partita ha visto le azzurre imporsi 24-7 a Parma nel Sei Nazioni 2023. Italia che, come detto, non ha mai vinto in Irlanda, ma spera di sfatare il tabù in un match che promette grande equilibrio, con le irlandesi anche esse reduci da un netto ko, ma contro la Francia.

Dopo la sfida con l’Inghilterra, però, Raineri dovrà rinunciare a quattro giocatrici, fermate per tutto il resto del torneo per infortunio. Si tratta di due delle giocatrici più esperte della squadra, Michela Sillari ed Elisa Giordano, della giovane promessa Giulia Cavina e della giovanissima Nicole Mastrangelo. Dovrà, dunque, trovare soluzioni alternative il ct azzurro in vista di un match non facile.

Per scardinare la difesa irlandese servirà sicuramente un pack aggressivo, sia nelle mischie chiuse sia sui punti d’incontro, per limitare una formazione che ha – fatte le debite proporzioni di qualità – un gioco non molto dissimile dall’Inghilterra. Poi la mediana dovrà muovere velocemente il pallone per innescare la velocità e qualità delle trequarti come Aura Muzzo, Alyssa D’Incà e Vittoria Ostuni Minuzzi per colpire e provare a vincere.