Rugby femminile: Italia, ecco le convocate per sfidare l’Irlanda

Si disputa nel weekend di Pasqua il secondo turno del Guinness Sei Nazioni femminile di rugby e l’Italia scenderà in campo a Dublino contro l’Irlanda. Dopo il pesante, ma atteso, ko contro l’Inghilterra le azzurre sono chiamate a una forte reazione contro le più abbordabili irlandesi, anche se Nanni Raineri arriva all’appunto con diverse assenze.

Il match contro l’Inghilterra, infatti, ha visto andare ko Michela Sillari, ch ha riportato una frattura del piatto tibiale destro; Giulia Cavina, che ha riportato una lussazione del polso destro con lesione del legamento scafo-lunato e dello scafoide; mentre Elisa Giordano in allenamento ha riportato una lesione di II grado del muscolo gastrocnemio mediale della gamba destra.

Senza di loro, dunque, il ct azzurro ha convocato 24 ragazze per la sfida contro l’Irlanda, un match che l’Italia non vuole prendere sottogamba. “Purtroppo gli infortuni fanno parte del gioco. Non fa mai piacere perdere ragazze come Sillari, una figura importantissima per la nostra squadra, ma siamo un grande gruppo e sono sicura che le ragazze che prenderanno il posto delle infortunate saranno assolutamente all’altezza” ha dichiarato Francesca Sgorbini. “Con l’Irlanda è una partita ostica. Contro l’Inghilterra non abbiamo potuto mostrare il nostro meglio, ma siamo pronte per l’Irlanda. Loro ci aspettano a Dublino e sarà la nostra prima trasferta dell’anno, sarà una partita difficile ma alla nostra portata. L’Irlanda ha fatto vedere una buona difesa contro la Francia, hanno iniziato in maniera simile a noi, con una partita difficile contro una squadra molto forte nella quale dovevano soprattutto difendere. Contro di noi sarà una partita più aperta, l’anno scorso hanno perso a Parma e vorranno sicuramente rifarsi a casa loro”.

ITALIA – convocate

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, 57 caps)

Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby, 12 caps)

Alyssa D’INCÀ (Villorba Rugby, 22 caps)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 44 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 51 caps)

Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby, 6 caps)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 96 caps)

Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina, 8 caps)

Laura GURIOLI (Villorba Rugby, 8 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 47 caps)

Veronica MADIA (Grenoble Amazones, 47 caps)

Gaia MARIS (ASM Romagnat Rugby, 26 caps)

Aura MUZZO (Villorba Rugby, 41 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 29 caps)

Alessia PILANI (Rugby Colorno, 6 caps)

Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 71 caps)

Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 19 caps)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat Rugby, 21 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 83 caps)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 12 caps)

Sara TOUNESI (Sale Sharks, 36 caps)

Silvia TURANI (Harlequins, 31 caps)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 16 caps)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 22 caps)