Rugby, l’Italia può finire sul podio in classifica al Sei Nazioni 2024: il possibile scenario

L’Italia del rugby sogna il terzo posto nel Sei Nazioni 2024, ma può anche arrivare ultima ed incappare nell’ennesimo Cucchiaio di Legno della propria storia: sono diversi gli scenari che potrebbero concretizzarsi dopo l’odierno incontro tra Galles e Francia e le sfide dell’ultimo turno.

Per arrivare terza l’Italia deve vincere con bonus in Galles e sperare che, contemporaneamente, la Scozia non faccia punti in Irlanda e la Francia non faccia punti con l’Inghilterra oppure che i transalpini perdano in Galles.

Al contrario l’Italia, perdendo l’ultimo incontro in Galles senza marcare punti di bonus, potrebbe anche arrivare ultima nel caso in cui la Francia conquisti almeno un punto di bonus tra la gara in Galles e la sfida contro l’Inghilterra, conquistando anche il poco ambito Cucchiaio di Legno.

CALENDARIO E CLASSIFICA SEI NAZIONI 2024

Programma

IV giornata

10 marzo

Ore 16.00 Galles v Francia

V giornata

16 marzo

Ore 15.15 Galles v Italia

Ore 17.45 Irlanda v Scozia

Ore 21.00 Francia v Inghilterra

Classifica

Irlanda 16 punti (4 partite)

Inghilterra 12 (4)

Scozia 11 (4)

Italia 7 (4)

Francia 6 (3)

Galles 3 (3)