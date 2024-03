Quanti soldi può guadagnare Sinner vincendo la finale a Miami? Montepremi a sei zeri

Jannik Sinner ha guadagnato 585.000 dollari statunitensi (circa 542.000 euro) qualificandosi alla finale del Masters 1000 di Miami. Questo è l’importo dell’assegno che il tennista italiano si è garantito grazie alla splendida cavalcata sul cemento statunitense, culminata con la schiacciante vittoria ottenuta ieri sera contro il russo Daniil Medvedev.

Il perentorio 6-1, 6-2 rifilato al numero 4 del mondo ha permesso al fuoriclasse altoatesino di superare la soglia del mezzo milione di euro portato a casa dal prestigioso torneo in Florida e di confermarsi saldamente al comando della classifica del Prize Money Ranking, ovvero la graduatoria che tiene in considerazione i premi in denaro acquisiti durante la stagione in corso.

L’opera non è però completata. Jannik Sinner vuole fare bottino pieno e alzare al cielo il trofeo, già sfuggito in due occasioni in questa località. Il vincitore degli ultimi Australian Open punta a battere Grigor Dimitrov nell’atteso atto conclusivo in programma domenica 31 marzo e a diventare nuovo numero 2 del mondo (supererebbe lo spagnolo Carlos Alcaraz nel ranking ATP), ma anche a rimpinguare il proprio patrimonio economico.

Quanti soldi guadagnerebbe Jannik Sinner vincendo il Masters 1000 di Miami? L’assegno sarebbe a sei zeri, visto che stiamo parlando di un montepremi pari a 1,1 milioni di dollari (circa 1,02 milioni di euro). L’azzurro potrebbe sfondare il muro dei 4 milioni di dollari guadagnati in stagione, quando siamo soltanto a Pasqua…

MONTEPREMI JANNIK SINNER CON LA FINALE A MIAMI

585.000 dollari statunitensi (circa 542.000 euro).

E SE VINCESSE IL TORNEO…

1,1 milioni di dollari (circa 1,02 milioni di euro).